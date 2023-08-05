لنوم افضل.. 5 اشياء تجنب وضعها في غرفتك

اذا كنت تعاني من مشاكل في قلة النوم، او تعاني من الارق لأيام طويلة، او لديك شعور بعدم الراحة في غرفتك، اذًا يجب ان تعلم ان هناك اشياء في غرفة نومك اذا تخلصت منها ستشعر بتحسن كبير اثناء نوم.

1- الادوات القديمة:

الاحتفاظ باللاب توب القديم في غرفة نومك من اسوأ الاشياء التي قد تفعلها، ليس الامر لمجرد انه يحدث فوضى لكن ايضًا لتأثيره السيء جدًا على صحتك.

2- ابعاد الشواحن:

اذا لم تكوني تستخدميها فيجب ان تخرجها خارج غرفة نومك، كما يجب ان تتخلص من القديم منها، والصالح للاستخدام يمكنك ان تحتفظ به في غرفة مختلفة.

3- المجلات القديمة والكتب:

القراءة قبل النوم صحية ومفيدة، خصوصًا اذا كنت تعاني من الارق، ولكن اذا لم تكون تقرأ سيكون من الافضل ان تتخلص منها او ان تهديها لشخص غيرك، لأنها تسبب نوع من الفوضى.

4- تغير المخدات:

يجب ان تعرف ان القديمة والبالية منها تؤثر على النوم وعلى راحتنا بشكل عام، وتسبب آلام في الرقبة والظهر، خصوصًا المقسومة من النصف، الافضل تغيريها بشكل منتظم.

5- ممنوع الحيوانات الأليفة:

كثير من الناس يفضلوا وجودها في غرفة نومهم، لكن ما لا يعلمه البعض ان لها تأثير سيء على النوم، لأنها قد تزعجك وتجعل النوم اصعب بكثير.