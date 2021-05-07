لن تصدقوا فائدة الليمون مع القهوة … تعرفوا إليها

تعتبر إضافة الليمون إلى القهوة، فكرة غريبة، وقد لا يستسيغها البعض، لكن يصنع هذا المزيج لما فيه من فائدة للصحة.

وتعتبر القهوة بالليمون واحدة من العلاجات المنزلية التي تساعد على تخفيف الصداع، بنوعيه الكلي أو النصفي، حيث يساعد ذلك المشروب على تسكين آلام الرأس، عن طريق تضييق الأوعية الدموية، وبالتالي يقل تدفق الدم الواصل إلى الدماغ.

وتصبح القهوة مع الليمون أكثر فائدة بمرتين، ولكن من المهم أن نتذكر أن هذا المشروب يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة فقط عند تناوله باعتدال، وفقًا لتقارير موقع بازار.

كما لوحظ، يتلقى الجسم جزءا مزدوجا من مضادات الأكسدة، نظرا لأن مركبات الفلافونويد الموجودة في القهوة مع فيتامين “سي” تكون أكثر نشاطًا مرتين في التأثير على الجذور الحرة. فيتامين “سي” والكافيين لهما تأثير إيجابي على جهاز المناعة.

وفقا للموقع، المواد الفعالة في القهوة والليمون، قادرة على تنشيط الشخص وزيادة مستوى أدائه وزيادة التركيز.