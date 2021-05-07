السبت 26 رمضان 1442 ﻫ - 8 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لن تصدقوا فائدة الليمون مع القهوة … تعرفوا إليها

منذ 12 ساعة
القهوة مع الليمون

القهوة مع الليمون

A A A
طباعة المقال

تعتبر إضافة الليمون إلى القهوة، فكرة غريبة، وقد لا يستسيغها البعض، لكن يصنع هذا المزيج لما فيه من فائدة للصحة.

وتعتبر القهوة بالليمون واحدة من العلاجات المنزلية التي تساعد على تخفيف الصداع، بنوعيه الكلي أو النصفي، حيث يساعد ذلك المشروب على تسكين آلام الرأس، عن طريق تضييق الأوعية الدموية، وبالتالي يقل تدفق الدم الواصل إلى الدماغ.

وتصبح القهوة مع الليمون أكثر فائدة بمرتين، ولكن من المهم أن نتذكر أن هذا المشروب يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة فقط عند تناوله باعتدال، وفقًا لتقارير موقع بازار.

كما لوحظ، يتلقى الجسم جزءا مزدوجا من مضادات الأكسدة، نظرا لأن مركبات الفلافونويد الموجودة في القهوة مع فيتامين “سي” تكون أكثر نشاطًا مرتين في التأثير على الجذور الحرة. فيتامين “سي” والكافيين لهما تأثير إيجابي على جهاز المناعة.

وفقا للموقع، المواد الفعالة في القهوة والليمون، قادرة على تنشيط الشخص وزيادة مستوى أدائه وزيادة التركيز.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من الصحة

لقاح سينوفارم
وأخيراً.. سينوفارم مرخص دولياً في حالات الطوارئ
نصائح لحماية الظهر والعينين
أعراض تدل على الإصابة بـ”سكري العين” … احذروها
أمراض القلب
لصحة القلب… تناول 10 حبات من هذه الفاكهة يوميا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مشاجرة- تعبيرية
مصر.. فيديو يوثق مشاجرة عنيفة بين طالبتين في مدرسة ثانوية
فوائد لا تحصى لتناول البصل والثوم
تعرف على ما يحدث لجسم الصائم عند تناول البصل والثوم
العملة الرقمية المشفرة بيتكوين
توقعات بارتفاع قياسي.. “البيتكوين” الواحد بمليون دولار