لن تصدقوا نسبة احتمال التقاط العدوى بكورونا من أفراد الأسرة !

أظهرت دراسة جديدة أن واحداً من بين كل 10 أشخاص يصاب بفيروس كورونا يمكن أن ينقل المرض إلى أحد أفراد الأسرة أو الأشخاص الذين يقيم معهم.

وحلل باحثون أمريكيون بيانات من أكثر من 7000 منزل في بوسطن، ووجدوا أن أكثر من 25000 شخص كانوا يعيشون هناك بين 4 مارس (مارس) و17 مايو (أيار) 2020، وفي هذا الإطار الزمني، أصيب 7262 شخصًا بفيروس كورونا، لكنهم نقلوه فقط إلى 1809 شخص آخرين كانوا يعيشون معهم في المنزل، بمعدل انتقال للعدوى لا يزيد عن 10.1%.

ووجدت الورقة البحثية أيضًا أن احتمالية نقل الفيروس إلى شخص تعيش معه كانت أقل بالنسبة للعائلات الأكبر حجمًا، فعلى سبيل المثال، كان شخص يعيش في منزل فيه 3 إلى 5 أشخاص – أحدهم مصاب – أقل عرضة للخطر بنسبة 20% من شخص يعيش في منزل فيه شخصين.

ومع ذلك فقد أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة كانوا أكثر عرضة لالتقاط العدوى من أحد أفراد الأسرة، فقد زادت مخاطر الإصابة بالفيروس بنسبة 31% إذا كان الشخص مصابًا بالربو، و67% لمرضى السرطان، و35% إذا كان أحد أفراد الأسرة يعاني من البدانة.

وتدعم هذه النتائج أبحاثاً أخرى وجدت معدل عدوى منخفض بالفيروس داخل أفراد الأسرة الواحدة، حيث وجدت مراجعة لـ 54 دراسة نُشرت في JAMA Network Open في ديسمبر (كانون الأول) 2020 أن معدل انتقال العدوى داخل الأسرة يبلغ 16.6%، كما وجدت دراسة كندية أن معدل انتشار الفيروس بين أفراد الأسرة الواحدة في أونتاريو بين 1 يوليو (تموز) و30 نوفمبر (تشرين الثاني) كان 19.5% فقط، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.