السبت 12 رمضان 1442 ﻫ - 24 أبريل 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لهذا السبب … الزنجبيل أفضل من الأدوية

منذ 8 ساعات
شاي الزنجبيل بالليمون

شاي الزنجبيل

A A A
طباعة المقال

يتمتع نبات الزنجبيل بالعديد من الخصائص المفيدة للجسم والتي تقيه من السموم وتكسبه مناعة ضد الأمراض، وقد استخدمه الكثير من الأشخاص كبديل طبي للعديد من الأدوية المصنعة.

لقد بدأ استخدام نبات الزنجبيل لأغراض طبية منذ العصور القديمة في الصين والهند ودول آسيوية أخرى، واعتاد الناس على استخدامه بشكل شبه يومي للعلاج وللوقاية من الأمراض الخطيرة، وفقا لما نشرته مجلة “ميديك فوروم رو” الروسية.

وتعدّ الطريقة الأكثر شيوعا في تحضير دواء الزنجبيل، هي طريقة غليه بعد تقشيره وإضافة القليل من الليمون وحفظه في وعاء مغطى بعد تبريده.

ويمكن تناول الزنجبيل بشكل منتظم لعلاج نزلات البرد لأنه يقوّي جهاز المناعة ويطرد السموم من الجسم. كما أنه يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، ويساعد في الوقاية من أمراض القلب.

ويساعد في التخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي، وذلك لأنه غني بالألياف الغذائية والمواد الكيميائية النباتية التي تسهل عملية هضم الطعام.

ويمكن استخدام الزنجبيل في علاج بعض الأمراض الجلدية مثل “الإكزيما” وحكة الجلد، بالإضافة لتجديد خلايا الجلد، لكونه غنيا بفيتامين “سي”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من الصحة

الفطر
كيف يقلل الفطر من خطر الإصابة بالسرطان؟
دواء
احذروا الجمع بين الكالسيوم وفيتامين “د” … قد يؤدي إلى السكتة الدماغية!
الفيتامينات من العناصر المهمة لجسم الإنسان
لهذا السبب جسمك يحتاج إلى زيت السمك بانتظام

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

كوب ماء
هذا هو أسوأ وقت لشرب الماء
دوجكوين
هل يفعلها بيزوس ويدعم “Dogecoin” لتصل حتى هذا المستوى؟!
حركة "سوا للبنان"
“سوا لِلُبنان” توزع 10000 حصّة غذائية خلال شهر رمضان المبارك بدعم من بهاء الحريري