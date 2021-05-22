لهذا السبب... السلطات الصحية الأمريكية تحذر المواطنين من تقبيل الدجاج

في مواجهة ازدياد عدد الإصابات بداء السلمونيلا في الولايات المتحدة، أصدرت السلطات الصحية توصية طريفة، إذ طلبت من الأمريكيين التوقف عن تقبيل دجاجاتهم وغيرها من الطيور الداجنة.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ”سي دي سي“، وهي وكالة الصحة الفدرالية الرئيسية في البلاد في بيان: ”لا تقبلوا أو تعانقوا الطيور الداجنة، ولا تأكلوا أو تشربوا بالقرب منها“.

ووفقا للهيئة نفسها، فإن الزيادة في عدد الإصابات بداء السلمونيلا مرتبطة جزئيا بهذا السلوك: تم تسجيل 163 إصابة منذ منتصف شباط/فبراير، بما فيها 34 استدعت دخول المستشفى.

وأضافت أن ”مقابلات مع المرضى أظهرت أن الاتصال بالدواجن ربما كان مصدر الوباء“.

وحذرت المراكز الأمريكية من أنه حتى لو بدت نظيفة، فإن هذه الدواجن، مثل الدجاج أو البط، قد تحمل السالمونيلا، وهي بكتيريا يمكن أن تسبب الإسهال والحمى والقيء. كما أوصت السلطات الصحية بغسل اليدين جيدا بعد ملامسة الدواجن وعدم تشجيع الأطفال على اللعب معها.

وعادة، تنتقل العدوى من خلال تناول البيض أو منتجات الألبان التي تحمل المرض. ويتم تسجيل عشرات الملايين من الإصابات كل عام، لكنها نادرا ما تكون قاتلة.