لهذا السبب.. النساء أكثر عرضة لتمزق الرباط الصليبي

يتعرض البعض لتمزق الرباط الصليبي سواء من الرجال أو النساء، ولكن من هي الفئة الأكثر إصابة بهذه المشكلة.

كشفت الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحات الحوادث أن النساء أكثر عُرضة لتمزق الرباط الصليبي من الرجال.

وأرجعت الجمعية ذلك إلى اختلاف الوضع التشريحي بين الجنسين، موضحة أن النساء يهبطن بشكل مختلف عن الرجال عند القفز.

وأضافت الجمعية، الأربعاء، أن هذا الأمر يتعلق بوضع الركبتين X الأقوى لدى النساء؛ حيث تتحرك الساق أكثر إلى الداخل، ما يؤدي إلى زيادة العبء الواقع على الركبة، ومن ثم يرتفع خطر تعرض الرباط الصليبي للتمزق، والذي بدوره يرفع خطر الإصابة بالفصال العظمي في وقت لاحق.

وأضافت الجمعية أن هذا الخطر يرتفع بصفة خاصة عند ممارسة الرياضات ذات التغيير السريع للاتجاه مثل التنس وكرة القدم والكرة الطائرة والتزلج على الجليد.

ويمكن الوقاية من تمزق الرباط الصليبي من خلال ما يسمى بالتمرين العصبي العضلي، والذي لا يعمل على تدريب العضلات المحيطة بالمفصل فحسب، بل يعمل أيضا على تدريب مهارات التناسق والتوازن. ومن أمثلة التمارين العصبية العضلية تمرين الاندفاع وتمرين القرفصاء على لوح متذبذب.

وظيفة مهمة

والرباط الصليبي هو زوج من الأربطة موجود في الركبة، وهما الرباط الصليبي الأمامي والرباط الصليبي الخلفي، ويتقاطعان على شكل حرف (X)، ومن هنا جاءت التسمية، كما أنهما يعرفان أيضا باسم “الرباط المتقاطع”.

ويربط الرباط الصليبي عظم الفخذ بعظم قصبة الساق “الظنبوب”، ويمنع الرباط الصليبي الأمامي الظنبوب من الانزلاق أمام عظم الفخذ، فيما يمنع الرباط الصليبي الخلفي الظنبوب من الانزلاق إلى الوراء تحت عظم الفخذ.

وتحدث إصابات الرباط الصليبي الأمامي عند تلقي ضربة قوية على جانب الركبة، أو إذا تم ثني الركبة بشكل كبير، أو إذا كان الشخص يتحرك ثم فجأة توقف وغير اتجاهه أثناء الجري. ولذلك فإن هذه الإصابة كثيرا ما تحدث أثناء ممارسة الرياضات مثل كرة السلة وكرة القدم.

أما الرباط الصليبي الخلفي، فإنه يعد أقوى رباط في مفصل الركبة، وتحدث إصابته عند ثني الركبة بشكل مفرط، مثلما يحدث مع الشخص بعد قفزة خاطئة مثلا، أو عبر ضربة مباشرة إلى الركبة المثنية، مثلما يحدث أثناء حوادث السيارات عندما تصطدم الركبة بعجلة القيادة في السيارة.