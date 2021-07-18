لهذا السبب عليكم تناول الشوكولاتة على الفطور!

قد يبدو الأمر غريبا، لكن يمكنك تناول الشوكولاته في الصباح دون القلق بشأن وزنك، وفقًا لدراسة مشتركة جديدة أجراها علماء من جامعة مورسيا (إسبانيا) وكلية الطب في جامعة هارفارد (الولايات المتحدة الأمريكية).

يمكن أن يساعد تناول كمية صغيرة من الشوكولاتة لفترة قصيرة في الصباح الجسم على حرق الدهون وخفض نسبة السكر في الدم.

شملت الدراسة 19 امرأة في سن اليأس تناولن 100 غرام من الشوكولاتة كل يوم لمدة أسبوعين في الصباح (في غضون ساعة بعد الاستيقاظ) أو في الليل (ساعة واحدة قبل النوم). ثم قام الباحثون باختبار وزن المشاركين ومستويات السكر وبكتيريا الأمعاء.

أظهرت نتائج دراسة نشرت في مجلة FASEB أن التناول المنتظم لشوكولاتة الحليب في غضون ساعة بعد الاستيقاظ وقبل النوم بساعة واحدة يقلل من الشهية والرغبة الشديدة في السكر، ويساعد على حرق الدهون ويخفض نسبة السكر في الدم، ويحسن تكوين ميكروبيوتا الأمعاء وله تأثير إيجابي على النوم .

قالت مارتا جارول ، أحد مؤلفي الدراسة: “تسلط نتائجنا الضوء على أنه ليس فقط ما نأكله، ولكن الوقت الذي نأكله فيه، يمكن أن يؤثر على العديد من العمليات الفسيولوجية. شوكولاتة الحليب التي يتم تناولها على مدار فترة زمنية تقلل من استهلاك الطاقة، وهو ما يتوافق مع انخفاض الجوع والشهية والرغبة الشديدة في تناول السكر. نتيجة لذلك، لم يكتسب متطوعونا وزنًا على الرغم من زيادة السعرات الحرارية التي يتناولونها”.