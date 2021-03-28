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لهذا السبب.. كورونا يتسبب في فقدان حاسة التذوق

28 - مارس - 2021
آخر تحديث: 28 - مارس - 2021 2:28 مساءً
فحص كورونا

فحص كورونا

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يعد فقدان حاسة التذوق من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، وخلصت دراسة علمية، الأسباب الأولية التي تقف وراء فقدان المصابين بفيروس كورونا المستجد لحاسة التذوق.

وبحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”، الإسرائيلية، اليوم السبت، فإن هذه الدراسة أجراها المعهد الوطني لأبحاث طب الأسنان والوجه القحفي، وجامعة نورث كارولينا الأمريكية.

وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة “طب الطبيعة”، في وقت سابق أن فيروس كورونا المستجد، يصيب خلايا الفم.

وذكرت ورقة نشرت حول الموضوع أن:” النتائج تشير إلى احتمالية أن الفم يلعب دورا في انتقال سارس كوفيد 2 (المسبب لفيروس كورونا المستجد) إلى الرئتين والجهاز الهضمي عبر اللعاب المحمل بالفيروس من خلايا الفم المصابة بالعدوى”.

وأوضحت الورقة أن هذا ربما يساعد أيضا في شرح بعض الأعراض الأخرى الواسعة النطاق للفيروس، والتي تشمل أعراض فموية مثل “فقدان التذوق وجفاف الفم والتقرح”.

يذكر أن الكثير من الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد اشتكوا من فقدان الشعور بعمل بعض الحواس مثل الشم والتذوق.

أخيراً.. العلماء يكشفون سر فقدان حاسة الشم عند المصابين بفيروس كورونا

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