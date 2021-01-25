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لهذا السبب ... معهد باستور يوقف مشروع تطوير لقاح لكورونا

25 - يناير - 2021
آخر تحديث: 25 - يناير - 2021 9:16 مساءً
معهد باستور

معهد باستور

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أعلن معهد باستور، اليوم، أنه “أوقف تطوير مشروعه الرئيسي للقاح ضد فيروس كورونا المستجد لأن الاختبارات الأولى أظهرت أنه كان أقل فاعلية مما كان متوقعا”.

وفي كانون الأول، أعلن مختبر فرنسي آخر وهو “سانوفي” أنه “سيتأخر في إطلاق لقاحه ولن يكون جاهزا حتى أواخر سنة 2021 بسبب نتائج كانت أسوأ من المتوقع”.

وقال مختبر باستور تعقيبا على قراره وضع حد لمشروعه: “كانت الاستجابات المناعية أقل من تلك التي لوحظت لدى الأشخاص الذين شفوا من عدوى طبيعية، وكذلك من تلك التي لوحظت مع اللقاحات المصرح بها” ضد كورونا.

واستخدم المختبر لقاح الحصبة قاعدة لتطوير لقاحه ضد الفيروس.

ومن أجل تطويره وتوزيعه، تعاون معهد الأبحاث الفرنسي مع شركة الأدوية “إم إس دي” .

وأوضح باستور أنه “يواصل العمل في مشاريع لقاحات أخرى ضد الفيروس، لكنها ما زالت في مرحلة أولية”.

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