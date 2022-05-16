لهذا السبب.. نتعرض أحيانا لصدمة كهربائية عند التلامس

الكثير من الناس قد يتعرضون إلى مواقف محرجة عند الشعور بصدمة كهربائية مفاجئة عند ملامسة الآخرين أو لمس الأسطح المختلفة من معادن أو منسوجات أو غيرها.

يرجع السبب وراء حدوث تلك الصدمة إلى تراكم شحنة كهربائية زائدة على ملابسك أو مواد أخرى مثل المعدن، كما أن بعض الأقمشة مثل النايلون تكون أكثر عرضة للصدمات من غيرها، بحسب موقع “الوكيل الإخباري”.

ولتجنب التعرض للصدمات الكهربائية ينصح بالحفاظ على رطوبة الجلد، ففي الشتاء يمكنك استخدام المرطب لمنع تراكم الشحنات الكهربائية.

ينصح الخبراء كذلك عند الشعور بصدمة في غرفة معينة، برش السجاد بمواد كيميائية مضادة للكهرباء الساكنة وفرك المفروشات بأوراق تجفيف، أما خارج المنزل، ينبغي التأكد من بقائك رطبا، فهذا سيساعد في تقليل الشحنات الساكنة.

يشار هنا أيضا إلى أن الأحذية ذات النعل المطاطي، والملابس الصوفية والألياف الصناعية مثل النايلون والبوليستر، جميعها مسؤولة عن الصدمات الكهربائية، كذلك فإن إضافة صودا الخبز إلى الملابس عند غسلها يمنع تراكم الشحنات، ومن ثم يقلل احتمالاات وقوع الصدمات الكهربائية المزعجة.

نصائح لمنع تراكم شحنة كهربائية زائدة

ـ ارتداء ملابس قطنية والابتعاد عن المواد الصناعية.

ـ تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين ب12 .

ـ في الحالات الشديدة والشكاوى المتكررة قد يصف الطبيب دواء لضبط الشحنات مع مكمل فيتامين ب 12 لمدة معينة يحددها الطبيب.