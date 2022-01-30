لهذا السبب.. نفكر بشكل أفضل أثناء المشي

لا تقتصر فوائد المشي على تحسين اللياقة البدنية فقط، بل له فوائد على تحسين التفكير لدى الإنسان.

اكتشف علماء من جامعة روتشستر (الولايات المتحدة الأمريكية) لماذا من الأفضل التفكير أثناء المشي.

للإجابة على هذا السؤال، أجروا سلسلة من التجارب شارك فيها 22 شابًا يتمتعون بصحة جيدة، وفقًا لمجلة “NeuroImage”.

يعتقد الخبراء أن تعدد المهام هو حالة طبيعية لدماغ سليم. وجد علماء الأعصاب أنه عندما يحتاج الدماغ إلى كل من حركات الجسم المباشرة أثناء المشي وأداء المهام الفكرية المعقدة، يتم حل كلتا المهمتين بشكل أفضل.

كيف سارت التجربة، كان على المشاركين إما المشي على جهاز المشي أو الجلوس، ولكن في نفس الوقت القيام بمهام معقدة للذكاء، والتبديل بشكل دوري من واحد إلى آخر. باستخدام تقنيات المراقبة الحديثة، راقب الخبراء نشاط دماغ المشاركين وحركات أجسادهم. اتضح أنه أثناء المشي، كان المشاركون يتعاملون مع المهام بشكل أفضل منه أثناء الجلوس.

وكلما زادت صعوبة المهمة، زاد الاختلاف في النتائج. علاوة على ذلك، اتضح أن وجود الحمل على العقل زاد من كفاءة عملية المشي نفسها. اتضح أنه عندما كانت أدمغة المشاركين مشغولة في حل المهام المعرفية، كانت حركاتهم أكثر دقة وثقة مما كانت عليه عندما ركزوا على المشي فقط.

وقال الباحثون إن هذه الظاهرة تعكس مرونة الدماغ السليم الذي يستفيد من الأحمال المختلفة. ربما لهذا السبب يذهب الناس غريزيًا في نزهة على الأقدام أو يبدؤون في التجول في الغرفة عندما يحتاجون إلى التفكير في بعض المشاكل.