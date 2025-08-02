لهذا السبب يجب على النساء فوق الـ 30 تناول "التمر باللبن"

قد يُحدث دخول النساء إلى الثلاثينيات تغييرًا جذريًا في نمط حياتهن وتغذيتهن، نظرًا لتزايد احتياجات الجسم الغذائية بشكل كبير، وهناك العديد من العوامل التي تستدعي إعادة هيكلة نظامهن الغذائي ونمط حياتهن، ويعود ذلك إلى التقلبات الهرمونية، وانخفاض كثافة العظام، وتباطؤ عملية الأيض، وزيادة مستويات التوتر، مما يتطلب تغذية إضافية لمواكبة هذه التغيرات، وهو ما يوضحه تقرير موقع “تايمز أوف انديا”.

من المثير للاهتمام، أن هناك علاجًا قديمًا استخدمته العديد من النساء للحفاظ على لياقتهن بشكل طبيعي خلال مرحلة التغيير، وإليكِ كل ما تحتاجين معرفته عن هذا العلاج السهل.

لماذا العلاج بالحليب؟

شرب الحليب خاصة الدافئ قبل النوم يُحسّن صحتكِ بشكل كبير، ويجب على النساء فوق سن الثلاثين إضافة الحليب إلى نظامهن الغذائي قبل النوم لما له من فوائد عديدة، وتزيد هذه الفوائد بشكل كبير عند إضافة التمر المنقوع وخلطه مع الحليب.

فيما يلى.. بعض الأسباب لإضافة مشروب الحليب مع التمر إلى نظامكِ الغذائي بعد سن الثلاثين:

يقوي ويمنع فقدان العظام المبكر

بالنسبة لمعظم النساء بعد سن الثلاثين، يبدأ مخزون الكالسيوم في أجسامهن بالتناقص، ويحدث هذا بشكل خاص بسبب التغيرات الهرمونية، ومع ذلك، فإن شرب التمر المنقوع بالحليب يُعزز نظامكِ الغذائي من المغنيسيوم والبوتاسيوم، فالتمر مصدر غني بهذين المعدنين، وعند مزجه مع الكالسيوم الموجود في الحليب، يُساعد على تقوية العظام والوقاية من العلامات المبكرة لهشاشة العظام، كما أن تناوله بانتظام يدعم صحة المفاصل وكثافة العظام وقوة العضلات.

يعزز مستويات الحديد ويمنع التعب

مع التقدم في السن، تعاني العديد من النساء من انخفاض مستويات الطاقة، والتعب، والدوار، أو الضعف بسبب انخفاض مستويات الحديد أو فقر الدم الحدّي، ويرجع ذلك إلى أن التمر مصدر طبيعي للحديد وحمض الفوليك، الضروريين لإنتاج خلايا الدم الحمراء بشكل صحي، مما يساعد على رفع مستويات الهيموجلوبين، حيث يُعزز نقع التمر التوافر الحيوي للحديد، وعند مزجه مع الحليب الدافئ، يُحسّن امتصاصه، مما يجعله علاجًا مثاليًا لانخفاض الطاقة وضعف القدرة على التحمل.

يوازن الهرمونات ويخفف من أعراض ما قبل الدورة الشهرية

تناول هذا المزيج كل ليلة يُحسّن التوازن الهرموني، إذ يحتوي التمر أيضًا على فيتويستروجينات، وهي مركبات نباتية تُحاكي هرمون الإستروجين في الجسم، مما يُساعد على تنظيم الاختلالات الهرمونية، ويُفيد هذا بشكل خاص النساء اللواتي يُعانين من عدم انتظام الدورة الشهرية، أو متلازمة ما قبل الحيض، أو تقلبات المزاج، كما يُهدئ دفء الحليب الجهاز العصبي، ويُقلل من التوتر والقلق والتقلبات العاطفية التي تُلاحظ غالبًا في مرحلة ما قبل الحيض.

يعزز النوم وصحة الأمعاء

يحتوي التمر على التربتوفان، وهو حمض أميني يُعزز الاسترخاء ويُساعد على إنتاج السيروتونين، مما يجعل حليب التمر المنقوع مشروبًا طبيعيًا مُحفزًا على النوم، كما أن شربه ليلًا يُحسّن جودة النوم، ويُهدئ العقل، ويُعزز الهضم، كما تُعزز الألياف الغذائية الموجودة في التمر حركة الأمعاء بسلاسة، مما يُساعد على تخفيف الإمساك الشائع لدى النساء فوق سن الثلاثين.

يؤخر ظهور علامات الشيخوخة

في الثلاثينيات، يبدأ إنتاج الكولاجين بالانخفاض، مما يؤدي إلى ظهور الخطوط الدقيقة والجفاف والبهتان، حيث إن حليب التمر المنقوع غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين A واللوتين والتانينات، التي تحارب أضرار الجذور الحرة وتدعم مرونة البشرة.