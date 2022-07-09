لهذه الأسباب.. لا تتخلّصوا من بذور الشمّام!

ينتظر العديد من الناس فصل الصيف للاستمتاع بالفواكه المتنوعة واللذيذة، وتساعد هذه الفواكه على ترطيب الجسم نظرًا لاحتوائها على كميات عالية من الماء.

ويعدّ البطيخ والشمام من أشهر الفواكه الصيفية، ويعمد معظم الأشخاص الى التخلّص من البذور من دون علمهم بالفوائد التي يفوّتونها.

في هذا التقرير الذي نشره موقع “إف.بي” (fb) الروسي تتحدث “صوفيا أندريفا” عن الفوائد الصحية لبذور البطيخ.

ووفق الكاتبة؛ يوصي خبراء التغذية بعدم تجاوز الكمية اليومية المستهلكة من بذور الشمام الـ100 غرام، لأن تجاوز الكمية المحددة يزيد من خطر مواجهة بعض المشاكل الصحية مثل الإمساك وظهور ألم في المنطقة فوق المعدية مرفق بألم على مستوى المعدة.

كيف تجمع البذور بشكل صحيح؟

تبين الكاتبة أنه في الحقيقة؛ تختلف مجالات وأغراض استخدام بذور الشمام، وللاستفادة منها يُنصح بجمع البذور من الشمام الناضج ووضعها في وعاء مملوء بالماء ثم تنظيفها وشطفها، ومن ثم تركها تجف في الهواء بشكل طبيعي.

توضح الكاتبة أنه نظرًا لفوائدها الصحية من بينها المساعدة في صحة الجهاز الهضمي وتعزيز جهاز المناعة، يوصي خبراء التغذية بإدراج بذور الشمام في النظام الغذائي للمرء.

حليب صحي

تكشف الكاتبة عن أنه باستخدام بذور الشمام يمكن صنع حليب ذي جودة عالية في المنزل وبتكلفة منخفضة، ولتحضيره قم بوضع 100 غرام من بذور الشمام الطازجة مع 600 مليلتر من الماء وكمية صغيرة من الملح والقرفة وماء الورد في الخلاط الكهربائي، ثم قم بتصفية المزيج.

بالنظر إلى سرعة انتهاء تاريخ صلاحية هذا المشروب النباتي، الغني بالبروتين والمناسب لأي شخص يتبع نظاما غذائيا متوازنا، ينصح تناوله في أجل أقصاه يومان من تحضيره.

البذور المحمصة

تمامًا مثل بذور القرع، وفقًا للكاتبة، تُعتبر بذور الشمام صالحة للأكل بعد تحميصها على الشواية أو في مقلاة عادية.

وللحصول على بذور محمصة، قم بوضع كمية صغيرة منها في مقلاة على نار خفيفة لمدة لا تتجاوز 5 دقائق.

وبمجرد اكتسابها لونًا بنيًّا، أطفئ الموقد وأضف الملح والتوابل المفضلة لديك.

شراب مثلج

لتحضير شراب مثلج من بذور الشمام، ينصح بتسخين كمية من الماء في قدر مع إضافة القليل من السكر وبذور الشمام وتركها لمدة 15 دقيقة على نار هادئة، ثم إضافة العسل بمجرد إطفاء الموقد ووضع المشروب في آلة صنع المثلجات.

موانع الاستعمال المحتملة لبذور الشمام

تؤكد الكاتبة -في نهاية تقريرها- أنه بالرغم من فوائدها العديدة؛ فينصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي وزيادة حموضة المعدة باستبعاد بذور الشمام من النظام الغذائي.

بسبب احتوائها على سعرات حرارية عالية، لا ينصح ببذور الشمام للأشخاص المصابين بمرض السمنة، والراغبين في إنقاص الوزن.

وبشكل عام؛ قبل استخدام البذور أو إدراجها في النظام الغذائي اليومي ينبغي استشارة الطبيب.