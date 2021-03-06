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لهذه الأسباب يجب على كل امرأة القيام بتمارين للساقين

منذ 6 ساعات
تمارين رياضية

تمارين رياضية

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تعتبر التمارين الرياضية أمراً هاماً بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء، وتعد عملية تقوية عضلات الساقين مهمة للنساء بشكل خاص لتخفيف الضغط على الركبتين، وتقليل مخاطر الإصابات وزيادة مرونة الجسم.

فيما يلي مجموعة من التمارين الرياضية التي يمكنها تقوية عضلات الساقين، بحسب ما أوردت صحيفة “تايمز أوف إنديا”:

القرفصاء البلغارية

يقوي هذا التمرين عضلات الساقين، بما في ذلك عضلات الفخذين، وأوتار الركبة، وعضلات المؤخرة، وعضلات الساق.

قرفصاء السومو

تقوي هذه الحركة عضلات الفخذ وعضلات الوركين وأوتار الركبة، وهي مفيدة بشكل خاص للفخذين الداخليين.

قرفصاء الجدار

يعمل هذا التمرين على عضلات الألوية وأوتار الركبة. يجبرك على إراحة معظم وزنك على ساقيك، مما ينشط عضلات ربلتك.

القرفصاء الواسعة والضيقة

يساعدك الجمع بين نوعين من القرفصاء على استهداف عضلات المؤخرة وعضلات البطن السفلية وعضلات الساق. وهو أيضاً تمرين رائع لتحسين توازنك.

وضعية صنبور الإطفاء

تعمل وضعية “صنبور إطفاء الحرائق” على تقوية وتناغم عضلات المؤخرة والقلب. كما أنه يفتح الوركين، مما يمكن أن يخفف من آلام الظهر.

    المصدر :
  • الإمارت 24

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