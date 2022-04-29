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لهذه الأسباب يعدّ حفظ البطيخ في الثلّاجة فكرة سيئة!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 29 - أبريل - 2022 3:21 مساءً
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ليس هناك شيءٌ أكثر انعاشا في يوم صيفي حار من أكل قطعة من البطيخ. لكن الانتعاش لا يتوقف هنا بالنسبة الى هذه الفاكهة اللذيذة، حيث بالامكان اضافتها الى الليموناضة او انواع السلطة المختلفة.

وبغضّ النظر عن طريقة تناولها، إن فاكهة البطيخ مغذية تماما بقدر ما هي منعشة.

ويتكون البطيخ من ٩٢ % من الماء، ما يفسّر لماذا يعطي شعورًا بالانتعاش خلال الصيف. كما أنه غني بمضادات الأكسدة، من بينها البيتا كاروتين والفيتامين C.

لكن، ما هي الطريقة الأفضل لتخزين البطيخ للمحافظة على مذاقه اللذيذ والمنعش. وفيما تعتبر الثلاجة المكان الأفضل لعدد من الفواكه، هل ينطبق الأمر على البطيخ؟

يقول الخبراء إنه يمكن تخزين البطيخ في الثلاجة في حالتين: ان كانت الفاكهة مخزّنة سابقا في الثلاجة قبل شرائها، او اذا كانت مقطّعة.

عدا عن ذلك، انّ وضع البطيخة الكاملة في الثلاجة يؤدي الى تغييرات غير مرضية في الطعم، والمزيج واللون.

ويُنصح بتخزين هذه الفاكهة بدرجة حرارة تتراوح بين ١٠ و١٥ درجة مئوية، لكن حتى عند تخزينها على درجة حرارة الغرفة، ستبقى بحال جيدة مدة تصل الى ١٠ أيام.

لا يؤثر تبريد البطيخ على المذاق واللون وحسب، اذ أظهرت دراسة أميركية أن هذا الإجراء يؤثر على مستويات العناصر الغذائية أيضا. فالمواد المضادة للأكسدة تكون أعلى في البطيخ المحفوظ بدرجة حرارة الغرفة.

وشرح موقع Medical News Today أن مادة الليسوبين تكون اعلى بنسبة ٢٠ بالمئة، ومستويات البيتا كاروتين تتضاعف في البطيخ غير المثلّج.

لذا، عندما تشتري بطيخة من السوق، احرص على حفظها بدرجة حرارة الغرفة الى ان تصبح جاهزًا لتقطيعها والاستمتاع بمذاقها المنعش.

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