لهذه الاسباب.. لا تكثروا من تناول البيض

يعتبر البيض من الأغذية الضرورية لجسم الإنسان، حيث يعمل على تحسين الصحة العامة للإنسان، كما أنه مزود بالأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة والدهون الصحية، وغيرها.

وما بين العلم والنصائح المتوارثة يجب اختيار العلم بشكل عام، خاصة عندما يتعلق الأمر بالصحة العامة، فليس كل ما نتناقله عن الجدات بشأن الأطعمة المفيدة صحيح، وآخر هذه النصائح تناول البيض.

يعتمد الكثير من الناس على تناول البيض بشكل أساسي في أنظمتهم الغذائية خاصة الرياضيين الذين يعتبرونه بديلا طبيعيا وآمنا للحصول على كمية مناسبة من البروتين، إلا أن دراسة أثبتت خطورة تناول البيض بكميات كبيرة.

كم بيضة يجب ان نأكل في الأسبوع

الدراسة التي نشرتها مجلة “جاما نيتوورك” التي تصدرها “الجمعية الطبية الأمريكية توصلت إلى أن “تناول ثلاث بيضات أسبوعيّاً قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية، والوفاة المبكرة”.

وأجرى الدراسة باحثون في جامعة “نورث ويسترن” الأمريكية، وفحصوا البيانات الصحية لأكثر من 29 ألف أمريكي، متوسط أعمارهم 51.6 عاماً، وتمت متابعة حالتهم على مدار 17.5 عاماً.

أرقام مفزعة

وأوضحت الدراسة بأن “5400 شخص من عينة البحث تعرضوا لنوبة من الأمراض القلبية الوعائية، وأن 6132 منهم توفوا وفاة طبيعية في العقدين اللذَين تليا بدء البحث”.

وأشارت المجلة إلى أن الدراسة اعتمدت على تحليل العادات الغذائية والصحية للمشاركين الذين لم يصابوا سابقاً بأمراض القلب، وأنهم كانوا مبلغين عن كل عاداتهم الشخصية التي قد تُلحق أضرارًا بالقلب، مثل تناول الكحول أو التدخين.

سبب خطورة البيض

وقالت الدراسة إن السبب في النتائج التي توصلت إليها هو احتواء صفار البيض على نسبة عالية جداً من الكوليسترول، وهو ما كان له تأثير كبيرة في الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب بشكل عام.

ولفت الباحثون في الدراسة إلى أن الإفراط في تناول البيض، خاصةً الصفار، خطير صحيا، وحذروا من تناوله “حفاظاً على صحة القلب والحماية من خطر انسداد الأوعية الدموية وتصلُّب الشرايين والإصابة بالسكتات الدماغية”.

وأكد الباحثون أن ارتفاع معدل الكوليسترول المتناوَل عن الحد الطبيعي بمعدل 300 غرام يومياً يزيد احتمال الوفاة المبكرة بنسبة 4.2%، ويزيد نسبة التعرُّض لأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 3.2%.

وأضافوا أن كل نصف بيضة يتم استهلاكها يومياً ترتبط باحتمالات زيادة نسبة التعرُّض لأمراض القلب بنحو 1.1%، والوفاة المبكرة بنسبة 1.93%.

وحذرت الدراسة من الإفراط في تناول البيض مع عدم ممارسة نشاط بدني، أو التدخين أو تناول الأطعمة المشبعة بالدهون، مشددة على أن هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على عضلة القلب.