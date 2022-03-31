لوجبة فطور تساعد على تحسين صحة القلب.. إليك هذه الأطعمة

ينصح الأطباء وخبراء التغذية بتجنب العديد من الأطعمة للمحافظة على صحة القلب، ومن جهة أخرى ينصحون بقائمة بأفضل الأطعمة الصحية لوجبة فطور تساعد على تحسين صحة القلب. تعرف على أهمها.

لا شك في أن التغذية الصحية تنعكس على الصحة الجسدية، ولدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب يمكن أن يساعد تناول الطعام المناسب في تحسين صحتهم على نحو كبير. لهذا السبب ينصح العلماء دائمًا باتباع نظام غذائي صحي، والاهتمام بشكل خاص بوجبة الفطور، وذلك وفقا لتقرير في “دويتشه فيله”.

وقد أعدّ بعض الخبراء قائمة بأفضل الأطعمة لوجبة الفطور التي يجب تناولها إذا كنت عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب:

دقيق الشوفان

من أكثر وجبات الفطور الصحية التي يمكن اختيارها لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف والعناصر الغذائية الصحية للقلب مثل فيتامين “بي” (B) والزنك والمغنيسيوم.

ولجعل دقيق الشوفان صحيًّا قدر الإمكان، يوصي خبراء التغذية باستخدام الشوفان العادي وإضافة طبقة صحية مثل المكسرات أو الفاكهة.

أومليت الخضار

يمكن أن يكون الأومليت طريقة رائعة أخرى لبدء اليوم وحماية القلب، وخصوصًا عند إضافة كثير من الخضراوات مثل الفطر والفلفل والبصل والسبانخ للحصول على الألياف إلى جانب البروتين من البيض.

التوت بأنواعه

التوت غني بمضادات الأكسدة المفيدة لصحة القلب، وذلك يجعله إضافة رائعة لوجبتك الصباحية، كما أنه يحتوي على نسبة كافية من الحديد.

الخضراوات والفاكهة

تعدّ الخضراوات والفواكه مصادر جيدة للفيتامينات والمعادن، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف الغذائية.

الأفوكادو

إلى جانب احتوائه على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات، فإن الأفوكادو من أغنى مصادر الدهون الأحادية غير المشبعة في الطبيعة، وبدورها تساعد الدهون الأحادية غير المشبعة في التخلص من الكوليسترول الضار الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب، حسب ما نشره موقع “كليفلاند كلينيك”.