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ليلة واحدة بدون نوم تجعل الدماغ أكبر سناً

منذ 13 دقيقة
قلة النوم- تعبيرية

قلة النوم- تعبيرية

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الحرمان من النوم لمدة ليلة واحدة، يجعل الدماغ أكبر سنا، ويغير شكل الدماغ في اتجاه شبيه بالشيخوخة لدى الشباب.

هذه النتيجة الخطيرة أعلنتها دراسة بمركز أبحاث يوليش الألماني، واستخدم العلماء، خلال الدراسة، فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسى (MRI) لأدمغة المشاركين المحرومين من النوم، وقارنوها بالتصوير بالرنين المغناطيسى لأدمغة هؤلاء الذين حصلوا على ليلة نوم كاملة.

وأشارت النتائج إلى أن ليلة واحدة من الحرمان الكامل من النوم تنتج تغيرات فى الدماغ مماثلة لتلك التى تظهر بعد سنة أو سنتين من الشيخوخة.

ولاحظ العلماء أن أولئك الذين يعانون من الحرمان التام من النوم أظهروا زيادة فى عمر الدماغ بمقدار 1-2 سنوات، ولكن هذه التغييرات كانت قابلة للعودة أيضا بعد التعويض بليلة نوم كاملة.

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