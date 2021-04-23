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ماء الأرز... فوائد جمّة للطاقة والأطفال

23 - أبريل - 2021
ارز

ارز

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لماء الأرز فوائد تتعلق بصحة البشرة وتحسين الهضم، بالإضافة لفوائد أخرى، وللاستفادة من ماء الأرز لابد من اتباع طريقة لتحضيره وتجهيزه، وبحسب ما نشر موقع Health Site، يتم ذلك من خلال تصفية الماء الزائد الذي تم به طهي الأرز بشكل كامل، ليصفى في وعاء نظيف ويترك ليبرد ويتم استخدامه، كما يمكن الحصول على ماء الأرز بطريقة ثانية من خلال نقع كوب منه في ماء نظيف لمدة 30 دقيقة مع تحريكه مرة أو مرتين لمزج النشا.

كما يمكن تخزين ماء الأرز في وعاء محكم الغلق في الثلاجة لمدة تصل إلى 7 أيام دون مشكلات، وعند الاستخدام يمكن تخفيف المحلول المركز بإضافة كوب من ماء على ملعقة أو ملعقتين منه.

ووفقا لـTimes Of India هذه أهم فوائد لماء الأرز

مشروب للطاقة وتحسين الهضم

يساعد شرب ماء الأرز المطبوخ في تحسين الهضم، وتخفيف الإمساك واضطرابات المعدة، بسبب غناه بالعديد من المعادن والكربوهيدرات الصحية، فالأرز مليء بالمعادن ومضادات الأكسدة والفيتامينات B و C و E والعديد من الأحماض الأمينية الأساسية.

وشرب كوب من ماء الأرز كل صباح وبشكل يومي، يمكن أن يمنح الجسم طاقة كافية للبقاء نشيطا طوال اليوم.

مكمل غذائي لطعام الأطفال

يعمل ماء الأرز كمكمل غذائي ثانوي للأطفال بعد مراجعة الطبيب، حيث تعمل الزيوت الموجودة في حبيبات الأرز في ترطيب بقع الإكزيما الجافة في جلد الطفل إذا ما كان مصابا بها.

ويمثل مصدرا للطاقة لما يحتويه من كربوهيدرات، كما يساعد في علاج التهابات المعدة لدى الأطفال الرضّع.

ويحتوي أيضا على البروتينات الحيوية التي تعتبر مكونا أساسيا في بناء عظام الأطفال خلال فترة الرضاعة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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