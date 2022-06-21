مادة سحرية لعلاج آثار الكدمات

الكدمات غير ضارة ولكنها تسبب إزعاجا للكثير من الأشخاص، ويمكن علاجها بسرعة عن طريق دعم الجسم خلال عملية الاستشفاء.

وقالت مجلة “فرويندين” الألمانية إن الكدمات تعتبر تجمعا دمويا يحدث تحت الجلد ويمكن أن يختفي من تلقاء نفسه.

وتتشكل الكدمة عند التعرض إلى ضربة تؤدي إلى تحطُّم أوعية الدم القريبة من سطح الجلد، ومن ثمَّ تسمح بتسريب كمية من الدم إلى الأنسجة التي تقع تحت الجلد.

وقد يُسبب الدم المُحتبس ظهور الكدمة التي تبدو في البداية كعلامة بلون يجمع بين الأسود والأزرق، ثُمَّ يتغير اللون خلال التعافي.

ونصح خبراء المجلة باستعمال الهيبارين، وهو مادة فعالة ينتجها الجسم نفسه، وتعمل هذه المادة على منع الدم من التجلط في الجسم، ويمكن في حالة الإصابة بالكدمات استعمال مرهم هيبارين على موضع الكدمات عدة مرات في اليوم، حيث يعمل الهيبارين على الإسراع من الشفاء ويساعد في إزالة الدم المتراكم.

وأشارت المجلة الألمانية أيضا إلى أنه يمكن علاج الكدمات بواسطة مستحضرات زهرة العطاس الجبلية، وهو نبات مفيد في علاج الآلام والالتهابات والتورم والكدمات وآثارها، وتتوافر مستحضرات زهرة العطاس الجبلية في شكل مراهم وكريمات أو على هيئة أقراص.