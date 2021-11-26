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مادة غذائية تطهر الجسم من السموم

منذ 14 ساعة

تعبيرية

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أعلن الدكتور بافل تيريخوف، أخصائي التغذية الروسي، أن تناول الشبت يساعد على إخراج العصارة الصفراوية من الجسم.

ويشير الخبير في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن للشبت خصائص عديدة مفيدة للجسم.

ويقول، “الجميع يعرفون الشبت ويستخدمونه في الطهي. والسلطات والتخمير وغير ذلك. يحتوي الشبت على فيتامينات عديدة وعلى بيتا كاروتين وحمض الفوليك وغيرها من المواد المفيدة”.

ويضيف، “الشبت يساعد على تعويض نقص الفيتامينات والعناصر المعدنية. ويؤثر إيجابيا في عمل القلب والأوعية الدموية، حيث له خاصية توسيع الأوعية الدموية وتقوية جدرانها، ويحفز إفراز الصفراء، ويساعد على استرخاء الأمعاء”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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