ماذا تأكل قبل السباحة؟.. اليكم بعض النصائح

وسط حرارة الصيف الحارقة و المرتفعة، تصبح السباحة هوايتنا المفضلة، يتوجه الكثير منا إلى أقرب حمامات سباحة لدينا للغطس السريع الذي لا يبردنا فحسب ، بل يعد أيضاً طريقة ممتازة للتمرين وحرق بعض السعرات الحرارية، سيعرف عشاق السباحة أن آلام الجوع غالباً ما تصيبهم بعد فترة وجيزة من جلسة السباحة.

وعندما نفكر في الطعام نميل للإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية والدهنية، فإذا كنت تراقب وزنك وترغب في الحفاظ على صحتك ولياقتك بعد السباحة أيضاً، فلدينا فقط نصائح النظام الغذائي التي تحتاجها، وفقا لما نشره موقع ” food-ndtv”.

قالت أخصائية التغذية الهندية بوجا مخيجا، إنه يجب تناول وجبة صغيرة قبل السباحة لبدء عملية التمثيل الغذائي وبالتالي، يمكنك تناول جزء من الفاكهة أو حفنة من المكسرات أو الزبادي مع رش البذور في الأعلى قبل الغوص في حمام السباحة، مشيرة إلى أن تناول بعض الكافيين قد يساعد في زيادة التمثيل الغذائي قبل السباحة.

وأضافت خبيرة التغذية، أنه بمجرد الانتهاء من السباحة، يجب أن تذهب لتناول وجبة ثقيلة والتي ستشكل وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء الرئيسية، كما أشارت بوجا مخيجا إلى أن شرب الماء قبل السباحة وبعدها أمر بالغ الأهمية لصحة جيدة والحفاظ على ترطيب الجسم بشكل جيد خلال جلسة تمرين السباحة.

وشددت على ضرورة أن تبقى رطباً عند السباحة، خاصة في حرارة الصيف اشرب الكثير من السوائل قبل السباحة وبعدها واحصل على فترات راحة متكررة للراحة وترطيب الجسم، إذا بدأت في الشعور بالدوار أثناء السباحة، فتوقف فوراً واخرج من الماء، موضحة أنه يجب الاستفادة إلى أقصى حد من متعة السباحة الصيفية التي تضاعف من كونها حارقًا للتمثيل الغذائي للقلب والأوعية الدموية بالنسبة لك أيضاً.