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‫ماذا تعرفون عن متلازمة إيلرز دانلوس؟

منذ ساعتين
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قالت جمعية “إيلرز دانلوس” الألمانية إن ‫متلازمة إيلرز دانلوس (Ehlers-Danlos Syndrome) هي اضطراب وراثي في الأنسجة الضامة، مشيرة إلى أنه تمت تسمية المرض على اسم طبيب الأمراض ‫الجلدية الدانماركي “إدفارد إيلرز” وطبيب الأمراض الجلدية الفرنسي “هنري ‫دانلوس”.

‫وأوضحت الجمعية أن سبب الإصابة بمتلازمة إيلرز دانلوس يكمن في حدوث ‫طفرات في الجينات المسؤولة عن إنتاج الكولاجين، مما يؤدي إلى ضعف الأنسجة ‫الضامة، وبالتالي لا تقوم بتدعيم الجلد والعظام والأوعية الدموية وغيرها ‫من الأجهزة.

‫وأضافت الجمعية أن متلازمة إيلرز دانلوس تشمل مجموعة واسعة من الأعراض ‫مثل فرط مرونة الجلد، وتمدده وفرط حركة المفاصل وتمزق الأوتار والعضلات ‫وانحناء العمود الفقري وجحوظ العينين وميل بياض العين إلى اللون الأزرق ‫ونزيف اللثة والفتق المعدي.

وينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض لتحديد السبب الحقيقي ‫الكامن وراءها، ومن ثم الخضوع للعلاج وفقا لهذا السبب.

    المصدر :
  • الجزيرة

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