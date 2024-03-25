‫ماذا تعرفون عن متلازمة إيلرز دانلوس؟

قالت جمعية “إيلرز دانلوس” الألمانية إن ‫متلازمة إيلرز دانلوس (Ehlers-Danlos Syndrome) هي اضطراب وراثي في الأنسجة الضامة، مشيرة إلى أنه تمت تسمية المرض على اسم طبيب الأمراض ‫الجلدية الدانماركي “إدفارد إيلرز” وطبيب الأمراض الجلدية الفرنسي “هنري ‫دانلوس”.

‫وأوضحت الجمعية أن سبب الإصابة بمتلازمة إيلرز دانلوس يكمن في حدوث ‫طفرات في الجينات المسؤولة عن إنتاج الكولاجين، مما يؤدي إلى ضعف الأنسجة ‫الضامة، وبالتالي لا تقوم بتدعيم الجلد والعظام والأوعية الدموية وغيرها ‫من الأجهزة.

‫وأضافت الجمعية أن متلازمة إيلرز دانلوس تشمل مجموعة واسعة من الأعراض ‫مثل فرط مرونة الجلد، وتمدده وفرط حركة المفاصل وتمزق الأوتار والعضلات ‫وانحناء العمود الفقري وجحوظ العينين وميل بياض العين إلى اللون الأزرق ‫ونزيف اللثة والفتق المعدي.

وينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض لتحديد السبب الحقيقي ‫الكامن وراءها، ومن ثم الخضوع للعلاج وفقا لهذا السبب.