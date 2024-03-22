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ماذا تعرفون عن متلازمة هيرفوردت؟

منذ ساعتين
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قال مركز “الصحة” بألمانيا إن متلازمة ‫”هيرفوردت” (Heerfordt syndrome) هي التهاب مزمن يصيب الغدة النكفية ‫والغدة الدمعية.

‫وأضاف المركز أن متلازمة هيرفوردت يمكن أن تشمل أيضا القزحية، مشيرا إلى أنها تحدث بشكل خاص ارتباطا بمرض “الساركويد”، ‫وهو مرض مناعي مجهول السبب يظهر على هيئة مجموعات غير طبيعية من الخلايا ‫الحبيبية، والتي يمكن أن تتسبب في حدوث التهاب في أعضاء عدة، لا سيما ‫الرئتين والعقد اللمفاوية المرتبطة بها، لكن من المحتمل أن يصاب بها أي ‫عضو آخر كذلك.

‫وأوضح المركز أن أسباب الإصابة بمتلازمة هيرفوردت -المسماة على اسم طبيب ‫العيون الدانماركي “كريستيان هيرفوردت”- تكمن في الفيروسات ‫والبكتيريا وأمراض المناعة الذاتية، بينما تتمثل عوامل الخطورة في ضعف ‫إفراز اللعاب ونقص المناعة والعلاج الإشعاعي.

‫أعراض متلازمة ‫هيرفوردت
‫وتتمثل أعراض متلازمة هيرفوردت في:

تورم الغدة النكافية.
التهاب القزحية.
شلل العصب الوجهي.
انغلاق الفك.
الألم عند المضغ.
إفرازات مائية أو ‫قيحية في تجويف الفم.
الحمى.
الإعياء.
‫وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب، والذي يشمل مضادات الفيروسات والمضادات الحيوية، إلى جانب ‫مسكنات الألم وخافضات الحرارة. وفي بعض الحالات يمكن اللجوء إلى الجراحة ‫لإزالة الغدة النكافية.

‫ويمكن الوقاية من متلازمة هيرفوردت من خلال التطعيم الفعال ضد النكاف ‫عند الرضع والنظافة الجيدة للأسنان والفم، وشرب كمية كافية من ‫السوائل.

    المصدر :
  • الجزيرة

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