السبت 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماذا تعرف عن مرض "خرف الأطفال".. وماهي أعراضه ؟

4 - مارس - 2021
خرف الأطفال يعتبر مرض وراثي

خرف الأطفال يعتبر مرض وراثي

A A A
طباعة المقال

يتساءل الكثيرون عن أسباب مرض الخرف ، الذي يصيب عادة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين خمس وثماني سنوات.

وقال البروفيسور الألماني هايموت أومران إن خرف الأطفال يندرج ضمن الأمراض النادرة، التي تهدد حياة الأطفال.

وأوضح مدير عيادة الأطفال بمستشفى مونستر الجامعي أن خرف الأطفال المعروف علميا باسم “الداء الليبوفوسيني السيرويدي العصبي” واختصاره (NCL) هو مرض وراثي يحدث بسبب خلل جيني يؤدي إلى موت الخلايا العصبية بشكل متزايد.

وتتمثل أعراض خرف الأطفال في تدهور القدرة على الإبصار والمشي والتفكير والكلام ونوبات الصرع.

وفي وقت من الأوقات تفشل الأعضاء الحيوية في أداء وظيفتها، ومن ثم يموت الطفل المصاب غالبا قبل إتمام عامه الثلاثين.

وأضاف البروفيسور أومران أن تشخيص خرف الأطفال عادة ما يستغرق وقتا طويلا، نظرا لأن المرض ليس معروفا.

وعن علاج المرض، أشار إلى أن خرف الأطفال لا يمكن الشفاء منه، ولكن يمكن تخفيف المتاعب كتشنجات الصرع.

    المزيد من الصحة

    أطعمة ومشروبات تضر بصحّة دماغك.. ماذا تعرف عنها؟
    صحة الدماغ
    لصحة دماغ أفضل.. أطعمة ومشروبات عليكم الابتعاد عنها
    تحليل جدري القرود
    جدري القردة.. الأعراض الحالية تختلف عن تفشيات سابقة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بعلبك - الهرمل
    في بلدة لبنانية.. بعد دفنه جاء ليعزّي بنفسه!
    سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
    اللبنانيون على موعد مع أسعار جديدة في خدمات الاتصالات
    بالتفصيل.. تعرفوا على أسعار شركة ألفا الجديدة