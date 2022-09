ماذا كشف مسؤول في "الصحة العالمية" عن السلالات المتحورة؟

أكد رئيس قسم الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان، في مقطع فيديو نشرته المنظمة على “تويتر”، أن الخبراء يرون ويفحصون أنوعا مختلفة من سلالات كوفيد-19 المتحورة.

وأوضح أنه من الطبيعي أن تتعرض الفيروسات لتحورات في رمزها الوراثي، إلا أن ذلك ليس بالضرورة أن يعني بأن سلوك الفيروس سيتغير. فهذا يحدث طول الوقت بين البشر، “حيث إن لدينا رموزا وراثية مختلفة ولهذا نبدو مختلفين ونتصرف بطريقة مختلفة، وهذا لا يعني أننا مختلفين جذرياً”.

وأشار رايان إلى أن “هذه السلالات المتحورة لا تختلف عن بعضها اختلافاً جذرياً ولا عن عائلة الفيروس الأصلي، لكنها ربما تختلف في الطريقة التي تلتصق فيها بالخلية البشرية، أو بطريقة تكاثرها بنجاح داخل الجسم البشري”.

وأشار مدير الطوارئ في المنظمة الأممية أن ما لم يتغير هو “الطريقة التي ينتشر بها الفيروس”، لذا فإن كل الاجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها حول العالم هي أهم شيء.

وأضاف أن تلك الإجراءات تشمل غسل اليدين الدائم بالماء، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وتقليل عدد الأشخاص الذين تلتقي بهم، وكذلك تقليل الوقت الذي تمضيه من الآخرين، وارتداء كمامات الوجه، وضمان التهوية الجيدة للأماكن، مشدداً على أن “هذه الإجراءات هي التي ستقاوم كوفيد-19 وتحوراته”.

