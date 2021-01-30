الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماذا كشف مسؤول في "الصحة العالمية" عن السلالات المتحورة؟

30 - يناير - 2021
آخر تحديث: 30 - يناير - 2021 5:21 مساءً
كورونا يراوغ بسلالات متحورة جديدة

كورونا يراوغ بسلالات متحورة جديدة

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس قسم الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان، في مقطع فيديو نشرته المنظمة على “تويتر”، أن الخبراء يرون ويفحصون أنوعا مختلفة من سلالات كوفيد-19 المتحورة.

وأوضح أنه من الطبيعي أن تتعرض الفيروسات لتحورات في رمزها الوراثي، إلا أن ذلك ليس بالضرورة أن يعني بأن سلوك الفيروس سيتغير. فهذا يحدث طول الوقت بين البشر، “حيث إن لدينا رموزا وراثية مختلفة ولهذا نبدو مختلفين ونتصرف بطريقة مختلفة، وهذا لا يعني أننا مختلفين جذرياً”.

وأشار رايان إلى أن “هذه السلالات المتحورة لا تختلف عن بعضها اختلافاً جذرياً ولا عن عائلة الفيروس الأصلي، لكنها ربما تختلف في الطريقة التي تلتصق فيها بالخلية البشرية، أو بطريقة تكاثرها بنجاح داخل الجسم البشري”.

وأشار مدير الطوارئ في المنظمة الأممية أن ما لم يتغير هو “الطريقة التي ينتشر بها الفيروس”، لذا فإن كل الاجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها حول العالم هي أهم شيء.

وأضاف أن تلك الإجراءات تشمل غسل اليدين الدائم بالماء، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وتقليل عدد الأشخاص الذين تلتقي بهم، وكذلك تقليل الوقت الذي تمضيه من الآخرين، وارتداء كمامات الوجه، وضمان التهوية الجيدة للأماكن، مشدداً على أن “هذه الإجراءات هي التي ستقاوم كوفيد-19 وتحوراته”.

    المزيد من الصحة

    الرغبة بالانتحار- تعبيرية
    يجب الانتباه إليها.. علامات تدل على الرغبة بالانتحار
    الإهانات اللفظية تتحفز نشاط الدماغ أكثر من المجاملات
    دراسة علمية تكشف.. لن تصدق ماذا تفعل الإهانات بنشاط الدماغ!!
    بذور التفاح
    هل تناول بذور التفاح يسبب التسمم ؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    المغني الراحل جورج الراسي
    الدفاع المدني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادث وفاة جورج الراسي.. ماذا جاء فيه؟
    أفراد من جماعة فرسان مالطا
    بعد مناقشات ساخنة.. البابا يحل قيادة جماعة فرسان مالطا
    الدولار
    كم بلغ الدولار الأسود اليوم؟