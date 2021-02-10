ماذا لو لم نصل أبداً إلى مناعة القطيع؟

دعونا نبدأ من خلال تحديد بعض الشروط. إنّ حصانة القطيع هي النهاية الضبابية الموعودة منذ فترة طويلة للوباء، لكن متطلباتها محددة وواضحة تماماً. تشبهها جيني لافين، عالمة الأحياء في جامعة إيموري، بالحطب الرطب في نار المخيم. إذا كان هناك ما يكفي من الماء في الحطبات، وفي حالتنا ،إذا كان هناك ما يكفي من الحصانة لدى السكان، ” لا يمكنك الحصول على النار.

وفي هذا السياق، كتب موقع “ذي اتلانتيك” مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

علينا أن ندرك أنه كي نصل إلى مناعة القطيع يجب أن يقل متوسط عدد الأشخاص المصابين عن طريق شخص واحد، إلى أقل من شخص. أي إنّ المريض قد يصيب شخصاً آخر، لكن هذا الشخص الثاني لا يمكن أن يصيب شخصاً ثالث. هذا ما يحدث بالضبط مع الحصبة وشلل الأطفال والعديد من الأمراض الأخرى التي حققت لقاحاتها مناعة القطيع في الولايات المتحدة. قد يكون هناك حالة بين الحين والآخر، لكن الشرارة لا تجد الكثير من الوقود لتنتشر.

بالنسبة لـكوفيد-19 ، تشير التقديرات إلى أن عتبة مناعة القطيع تتراوح بين 60 و 90 %. وتعتبر هذه نسبة الأشخاص الذين يحتاجون إلى حصانة إما من خلال التطعيم أو من العدوى السابقة. في الولايات المتحدة ، بدأ العد التنازلي للوصول إلى مناعة القطيع بالفعل عبر بدأ عمليات التطعيم.

ولكن ماذا لو لم يكن باستطاعتنا الحصول على الحطب الرطب بما فيه الكفاية؟ ماذا لو أنّ الحطبات تجف بسرعة ولم نتمكن من استخدامها؟ تشير عدد من العلامات الآن إلى مستقبل لا يمكن فيه احتواء انتقال هذا الفيروس من خلال مناعة القطيع. من المرجح أن يستمر كوفيد-19 في الانتشار والتطور وأن يعاود الأشخاص الإصابة به من جديد. في هذه الحالة، يجب أن يكون هدف التطعيم مختلفاً.

في حين أنّ لقاحات كوفيد-19 جيدة جداً، حتى أنها جيدة بشكل غير متوقع في الوقاية من المرض، إلا أنه من غير المحتمل أن تكون جيدة بما فيه الكفاية ضد انتقال الفيروس، وهذا أساسي لمناعة القطيع. وبشكل عام ، ينبغي أن نتوقع أن تكون المناعة أقل فعالية ضد انتقال العدوى من الأمراض ، وأن تتضاءل بمرور الوقت ، وأن تتآكل بسبب السلالات المتغيرة الجديدة التي تظهر الآن في جميع أنحاء العالم. إذا كانت فعالية اللقاح ضد انتقال العدوى أقل من عتبة مناعة القطيع ، فسنحتاج إلى تطعيم أكثر من 100 في المائة من السكان لتحقيق مناعة القطيع. وبعبارة أخرى ، يصبح الأمر مستحيلاً بصراحة.

حتى لو بقيت مناعة القطيع في متناول اليد من الناحية النظرية ، يقول 15 في المائة من الأمريكيين أنهم لن يحصلوا أبداً على لقاح كوفيد-19، مما يجعل الوصول إلى هذه العتبة أكثر صعوبة.

قد يكون دور لقاحات كوفيد-19 في نهاية المطاف أقرب إلى دور لقاح الإنفلونزا: الحد من الدخول إلى المستشفيات والوفيات عن طريق التخفيف من شدة المرض. تعد لقاحات كوفيد-19 بشكل عام ممتازة في الوقاية من الأمراض الشديدة ، ويبدو أن هذا المستوى من الحماية حتى الآن يحتفظ بفعاليته حتى ضد متغير فيروس كورونا الجديد الموجود في جنوب إفريقيا والذي يسبب إعادة العدوى. إنّ هذا الدورالذي يلعبه اللقاح، بدلاً من الوصول إلى مناعة القطيع ، هو هدف أكثر قابلية للتحقيق. يقول مارك ليبسيتش ، عالم الأوبئة في جامعة هارفارد: “أتصور أننا في نهاية المطاف سنبدأ ، بأسرع ما يمكن ، بإخراج الناس من الأذى” من خلال التطعيم. الفيروس لا يزال ينتشر, ولكن قليل من الناس يموتون.

في الوقت نفسه ، لا نحتاج للوصول إلى عتبة مناعة القطيع قبل أن تبدأ عملية انتقال العدوى في التباطؤ. مع انتقال أقل ، سوف يتعرض عدد أقل من الناس إلى الإصابة ، وإذا تم تطعيم أولئك الذين لم يصابوا بالمرض ، فإن عدداً أقل منهم سيصبحون مرضى بشكل خطير أو مصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية. سيتلاشى الوباء ببطء مع انخفاض نسبة الاستشفاء والوفيات.

نحن على الأرجح لن نعبر عتبة مناعة القطيع. لن يكون لدينا صفر حالات كوفيد-19 في الولايات المتحدة. والقضاء العالمي على الوباء هو في الأساس حلم صعب المنال. لكن الحياة مع الفيروس التاجي ستبدو طبيعية أكثر.

إن السلالات الجديدة هي التحدي الأحدث والأكثر إلحاحاً الذي يواجه مناعة القطيع مع تطور الفيروس ، سيتعين على لقاحاتنا وحصانتنا أن يتمّ تطويرها بشكل مستمر. يقول مايكل أوسترهولم ، مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا: “ومن هنا نطرح سؤالاً بقيمة تريليون دولار وهوعن هذه العلاقة التي تربطنا بالمتغيرات”.

لمدة عام تقريباً ، بدأ الفيروس التاجي يكتسب طفرات بمعدل ثابت وغير محدد. ولكن في الآونة الأخيرة ، راكمت السلالات الجديدة عدداً كبيراً من الطفرات بشكل غير عادي، في حين تأتي الآن بيانات جديدة مثيرة للقلق كل أسبوع.

تشترك سلاسلات جنوب إفريقيا والبرازيل ، وهي الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للحصانة ، في العديد من الطفرات ، بما في ذلك طفرات رئيسية تسمى E484K. هذه الطفرات تغير شكل بروتين سبايك للفيروس ، مما يجعلها أقل قابلية للتعرف على الجهاز المناعي. في جنوب أفريقيا ، يصاب مجدداً بالمرض بعض الأشخاص الذين أصيبوا بـ كوفيد-19 من قبل. يوم الأحد ، توقفت البلاد مؤقتاً عن طرح لقاح AstraZeneca بعد أن ظهرت بيانات تشير إلى أنها لا تحمي من المرض الخفيف أو المعتدل من السلالة الجديدة. ويبدو أيضاً أن لقاحات جونسون آند جونسون ونوفافاكس ، التي تم تجربتها بالتوازي في بلدان متعددة ، أقل فعالية في جنوب إفريقيا، حيث انخفضت فعاليتها من 72 إلى 57 في المائة ومن 89 إلى 49 ، على التوالي. في البرازيل ، تشهد المنطقة المحيطة بماناوس موجة ثانية ضخمة من كوفيد-19 على الرغم من المستويات العالية من المناعة السابقة من الموجة الأولى العام الماضي. قد تكون السلالة الجديدة في البرازيل مسؤولة عن ذلك.

كل هذه البيانات تشير في نفس الاتجاه: ّ إنّ المناعة ، سواء عبر اللقاحات أو من العدوى السابقة ، أضعف ضد هذه السلالات الجديدة. ومع ذلك ، فإن السلالة الجديدة من المرض المنتشرة في المملكة المتحدة ، والتي هي أكثر قابلية للانتقال بكثير من السلالات السابقة للفيروس ، لم ترتبط بتخفيضات كبيرة في فعالية اللقاح. لكن العلماء بدأوا بالعثور على E484K في بعض عينات من سلالة المملكة المتحدة أيضاً. في المناطق الساخنة متعددة العدوى في جميع أنحاء العالم ، يتلاقى الفيروس التاجي بشكل مستقل على بعض الطفرات الرئيسية نفسها.

تستمر هذه الطفرات نفسها في الظهور على الأرجح لأنها الأقل تعليقاً. فهي تغييرات وراثية بسيطة نسبياً. يقول بنهور لي ، عالم الفيروسات في كلية إيكان للطب ، إن الطفرات الأخرى التي تمنح مزايا معينة للفيروس قد تكون موجودة ولكنها تتطلب تغييرات جينية أكثر دراماتيكية. نظراً للوقت الكافي والفرص الكافية للتكرار ، قد يكون الفيروس محظوظاً في بعض الأحيان للوصول إلى أوجه. ولكن “إذا كنت لا تعطيه فرصة فقد يستغرق فترة أطول ،”. يتطلب إبطاء تطور الفيروس التاجي منع العدوى قدر المستطاع.

هذا يجب أن يحدث على الصعيد العالمي. في الوقت الحالي ، اشترت الدول الغنية إمدادات اللقاح إلى حد كبير. ولكن حتى لو كانوا قادرين على تطعيم شرائح كبيرة من سكانها بحلول نهاية عام 2021 ، فإن الفيروس سيستمر في الانتشار في مكان آخر ويستمر في اكتساب طفرات ، ويتطور في نهاية المطاف لدرجة أن اللقاحات الأصلية قد تصبح أقل فعالية. إنّ الانتشار المتفشي في البلدان غير المطعمة قد يؤدي إلى سلالات جديدة قد تتسبب في تفشي جديد في البلدان الملقحة. كتب زميلي جيمس هامبلين ، ” إنّ البلدان التي تخزن اللقاح دون خطة لمساعدة الآخرين على القيام بذلك، تقوم بذلك على مسؤوليتها الخاصة.”إن التخلص من إمكانية الفيروس على الحصول على طفرات أخرى يعني تقليل انتشاره في كل مكان. من الممكن تحديث اللقاحات ضد أي سلالات جديدة ، لكنّ الامر سيكون بمثابة سباق مستمر للحاق بها.

إن السلالات المتغيرة ليست وحدها التي تجعل الوصول إلى مناعة القطيع تحدياً.

عليك ألا تنظر إلى الحصانة عن طريق اللقاحات كحلّ قاطع وجذري ولكن كمهدئ لقدرة الفيروس على التكاثر بداخلك. هناك أربعة عتبات مهمة ، مرتبة من الأسهل إلى الأصعب لتحقيقها: الحماية من الأعراض الشديدة ، الحماية من أي أعراض ، الحماية من انتقال العدوى ، والحماية من العدوى. إنّ االلقاحات مهمة جداً ضد الأعراض ؛ ولمنع انتقال العدوى وهي كذلك أساسية لمناعة القطيع ، على اللقاح أن يحدّ من تكرار الفيروس إلى أبعد من ذلك. لهذا السبب من المتوقع أن تكون فعالية اللقاح ضد انتقال العدوى أقل من الفعالية ضد الأعراض.

إنّ فعالية اللقاح ضد انتقال العدوى من المحتمل أن تكون أول ما ينحسر على المدى الطويل ، لأن المناعة تميل بشكل عام إلى الزوال ، مع كون الحماية من الأمراض الشديدة هي الأكثر دواماً. قد تؤدي المتغيرات الناتجة عن السلالات الجديدة إلى زيادة فعالية اللقاح إلى درجة أو اثنتين. وقد يحمي عندها اللقاح (الذي كان يحمي المتلقي من الإصابة بالفيروس الأصلي) فقط من لديه أعراض العدوى. هذا لا يزال جيداً لمتلقي اللقاح ولكنه ليس جيداً لمناعة القطيع: يمكن للمتلقي الآن حمل ما يكفي من الفيروسات لنقله إلى الآخرين دون أن تظهر عليه أعراض.

هذا النمط له تفسيرات بيولوجية. أولاً ، إنّ موقع الحصانة مهم. تصيب فيروسات الجهاز التنفسي مثل الفيروس التاجي من خلال الأنف والحنجرة ، ولكن يتم إعطاء لقاحات كوفيد-19 الحالية كطلقات في عضلة الذراع. تثير هذه اللقاحات استجابة مناعية قوية ومستويات عالية من الأجسام المضادة ، والمعروفة أيضاً باسم titers، داخل الجسم ولكن ليس بالضرورة في الأغشية المخاطية للأنف والحنجرة، والتي هي خط الدفاع الأول ضد الفيروس التاجي. يقول جيسون ماكليلان ، عالم الكيمياء الحيوية في جامعة تكساس في أوستن: “من الممكن مع مرور الوقت ، ومع سقوط titers ، أن تبدأ الإصابة بالعدوى في الجهاز التنفسي العلوي”. “نأمل أنك ستبقى محمياً في الجهاز التنفسي السفلي ، ومنع الالتهاب الرئوي ، والمرض الشديد ، والاستشفاء.”

ثانياً ، نوع الحصانة مهم أيضاً. بعد التطعيم الأولي أو العدوى ، ترتفع الأجسام المضادة في الدم. إنّ الأجسام المضادة هي الجزء السريع من الذاكرة المناعية الذي يقضي على الفيروسات ويمنع العدوى من التمركز في الجسم. ولكن مع انخفاض مستويات الأجسام المضادة بمرور الوقت ، كما هو موثق بالفعل لدى الناجين من كوفيد-19 ، قد تفقد الأجسام المضادة فعاليتها. إنّ الخلايا التائية ، وهي جزء آخر من الجهاز المناعي ، تعتبر بمثابة جنود أكثر قوة ، وهي مهمة في المناعة على المدى الطويل لأنها تستغرق وقتاً أطول كي تعمل ، على الرغم من ذلك، فهي تمنع المرض الشديد ولكن ليس بالضرورة العدوى أو نقلها.

فماذا يعني ذلك لمستقبل كوفيد-19 ؟ أحد السيناريوهات المحتملة هو أن المرض يمكن أن يتبع مسار الفيروسات التاجية الأربعة التي تسبب نزلات البرد الشائعة ، والتي تعيد إصابة الناس في كثير من الأحيان ولكن نادراً ما تكون خطيرة. في إحدى الدراسات التي حاولت إصابة المتطوعين ثم إعادة إصابتهم بأحد هذه الفيروسات التاجية الشائعة الباردة لمدة عام واحد ، تم بالفعل إعادة إصابة بعض المتطوعين ولكن بدون أعراض. كما كان لديهم كميات يمكن اكتشافها من الفيروس في أنفهم لفترة زمنية أقصر. كتب جيسي بلوم ، عالم الفيروسات في مركز فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان ، في رسالة بالبريد الإلكتروني ، :” بالنسبة لكوفيد-19 ،الأمر الذي يدفع إلى التفاؤل هو أنه لا تزال هناك إصابات لكنها أقل تواتراً” ،” إنّ معظم المصابين لديهم شيء يشبه البرد أكثر من العدوى التي تهدد الحياة.”(هناك تكهنات ، في الواقع ، بأن الفيروس التاجي OC43 ظهر خلال جائحة 1889 قبل أن يتلاشى ويعرف على أنه كنزلة برد شائعة.)

شاركت لافين، في تأليف بحث حول كيف يمكن أن تكون نهاية كوفيد-19 مثل هذه الفيروسات التاجية الباردة. إنّ الأنواع الأربعة الموجودة لهذه الفيروسات شائعة جداً لدرجة أن معظمنا ربما أصيب بها في مرحلة الطفولة. هذا التعرض المبكر يعطينا حصانة أولية ضد هذه الفيروسات التاجية بحيث تكون العدوى في وقت لاحق في الحياة أكثر اعتدالاً. قد تؤدي الإصابة المتكررة ، أي عندما تتلاشى المناعة ويتطور الفيروس التاجي البارد ، إلى ضرورة تحديث هذه المناعة.

من الواضح أن كوفيد-19 أكثر فتكاً للمرضى الأكبر سناً. قد نفكر في اللقاحات ، كبديل للحصانة التي لم يستطع الكبار بنائها ضد كوفيد-19 عندما كانوا أطفالاً. ولكن نظراً لأن هذا فيروس تاجي جديد ، تحذر لافين من بعض الأمور الغير واضحة بعد، خاصة تلك المتعلقة بكيفية استمرار المتغيرات الجديدة في التطور وما إذا كانت المناعة التي تم الحصول عليها لأول مرة في مرحلة البلوغ تعادل المناعة التي تم الحصول عليها لأول مرة في مرحلة الطفولة.

من المحتمل أن ينتهي الأمر بحصول الأطفال على لقاحات كوفيد-19 أيضاً ، على الأقل في البلدان الغنية التي تتوفر فيها. يلاحظ ليبسيتش ، من جامعة هارفارد ، أن المرض الشديد والوفاة من كوفيد-19 ومتلازمة MIS-C المرتبطة بها لدى الأطفال لا تزال مرتفعة بما فيه الكفاية وذلك يبرر تطعيم الأطفال بدلاً من السماح للعدوى الطبيعية بأخذ مسارها.وحتى إذا كانت حماية اللقاح ضد انتقال العدوى غير كاملة ، إنّ شمل الأطفال في عملية التطعيم سيساعد على تثبيط انتقال العدوى في المجتمع الأكبر.

من المفيد التفكير في الحصانة الجماعية في المجتمع على أنها مثبط بدلاً من مفتاح تشغيل يطفئ العدوى بضغطة واحدة . حتى لو لم يتم الوصول إلى عتبة مناعة القطيع ، فإن كل شخص إضافي يتم تطعيمه هو شخص ينشر بشكل عام فيروساً أقل مما لو لم يتم تطعيمه. بالتالي إنّ الشخص المعرض لفيروس أقل هو أيضاً شخص أقل عرضة للإصابة بالمرض ، أو الذهاب إلى المستشفى ، أو الموت.

من وجهة نظر إشعال النار ، فإن الوباء الحالي لدينا كبير ، و قد لا يكون لدينا ما يكفي من الماء لإخماده تماما ً، وقد لا نمنع الشرر المستقبلي من أن يشعله من جديد ، لكن الماء الذي لدينا سيظل يساعد. سوف تحترق النار أبطأ وأكثر برودة. إنّ كل قطرة ماء مهمة.