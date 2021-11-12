السبت 8 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 13 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماذا يحدث عند التخلي تماماً عن تناول الخبز؟

منذ 24 ساعة
خبز أبيض

خبز

A A A
طباعة المقال

أعلنت الدكتورة ألينا باريدو، أخصائية الغدد الصماء، أن التخلي عن تناول الخبز يؤدي إلى بطء نمو البكتيريا المرضية مقابل تكاثر البكتيريا المفيدة.

وتشير الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الامتناع عن تناول الخبز يؤدي إلى حدوث تغيرات مختلفة في الجسم.

وتقول: “الخبز، هو كربوهيدرات سريعة، تؤثر سلبا في عملية استقلاب الكربوهيدرات، ويسبب مقاومة الأنسولين. وعند التخلي عن تناول الخبز، ينخفض الأنسولين والغلوكوز في جسم الإنسان، وتتحسن عملية استقلاب الكربوهيدرات والدهون. كما ينخفض مستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار. وكذلك يبطأ نمو البكتيريا والفطريات المسببة للأمراض في الأمعاء، مقابل تكاثر البكتيريا المفيدة”.

وتضيف، أفضل أنواع الخبز هو خبز الحبوب الكاملة مع النخالة والألياف الغذائية. لأنه “أكثر انواع الخبز حيادية من بين جميع أنواع الخبز التي ترفع مستوى الأنسولين والغلوكوز”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من الصحة

ما هو الخطر المميت الذي يداهم المدخنين أثناء النوم؟
الفستق له فوائد عديدة
ماذا يحدث في الجسم عند تناول حفنة من الفستق يومياً؟
مرض السكري
اختبار دم بسيط يكشف المرضى المعرضين للسكري قبل 20 عاماً من حدوث المرض!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

واتساب
إن جاءتك رسالة الواتساب هذه من صديق.. إياك أن تفتحها!!
لعبة call of duty
“صور مسيئة” للقرآن الكريم من داخل لعبة شهيرة جداً.. هل كانت مقصودة؟!
فيتامين
مكمل غذائي صنفته الدراسات رقم 1 للمناعة.. ما هو؟