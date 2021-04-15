في رمضان نحن بحاجة إلى تعويض ما فقدناه من الماء خلال النهار في ساعات ما بعد الإفطار والأفضل ان يتم شرب الماء تدريجيا حتى يستفيد الجسم منه.

قبل الافطار تذكر أن درجة حرارة الماء لا تأثير لها على الهضم، فسواء كنت تفضل الماء البارد أو الدافئ، ما يهم في النهاية هو شرب الماء.

ماذا يحدث لجسمك عندما تشرب الماء على الإفطار؟

1-ستشعر بالانتعاش على الفور.

2-ستشعر بري العطش فورا، ومع أن الماء يحتاج لبعض الوقت ليتم امتصاصه وترطيب جسمك، فإنه عندما تشرب الماء سوف تشعر مباشرة بالارتواء، وذلك لأن براعم التذوق لديك ترسل إلى الدماغ أن “الماء قادم”.

3-ستحصل على المزيد من الطاقة.

4-سينخفض جوعك، ويصبح التحكم بشهيتك أسهل.

ويعتبر الماء ثاني أهم عنصر غذائي لحياة الانسان بعد الهواء ، وبشكل عام يحتاج الرجال ما يقارب ٣.٧ لتر يوميا من الماء والنساء ٢.٧ لتر يوميا.

عادة ما نحصل على ٨٠٪ من هذه الاحتياجات من السوائل والباقي من الطعام، لكن تختلف هذه الكميات إذا كان الشخص يقوم بمجهود يومي كبير أو رياضي أو يعيش في أماكن حارة.