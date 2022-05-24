ماذا يحصل عند استخدام الزيت المقلي أكثر من مرّة؟

يلجأ الكثيرون الى استخدام زيت القلي بشكل متكرر وذلك بهدف التوفير، الا أن هذه الطريقة في الطهي قد تكون مسؤولة عن التسبب في مشاكل صحية خطيرة، بحسب تقرير نشر في “دويتشه فيله”.

ما لا يعرفه البعض أن هذه الزيوت المستخدمة للقلي هي في الأصل دهون مشبعة وإعادة استخدامها تجعلها أسوأ، إذ إن الدهون المتحولة في الجسم تشكل خطرا كبيرا على الصحة.

رغم أنه من الممكن أن تكون لزيت الطهي فوائد كبيرة للصحة، الا أن هذه الفوائد قادرة على التحول ببساطة إلى مخاطر جمة عند سوء الاستخدام، كاستعمال زيت القلي بشكل متكرر.

وقد لا يدرك كثيرون أن هذه الطريقة يمكن وصفها بالسامة للغاية، لما قد تسببه من مخاطر صحية مرتبطة بأمراض القلب والسرطان والمشاكل الإدراكية مثل الخرف وألزهايمر، وفقا لتقرير في دويتشه فيله.

وفي التفاصيل، عندما يتعرض الزيت لدرجة حرارة عالية يتم تحويل بعض الدهون إلى دهون متحولة، كما أنه يتعرض لفقدان خواصه، مما يؤدي إلى إطلاق الجذور الحرة ذات التأثير الضار.

كما أن اتباع نفس العملية لفترة طويلة قد يقود إلى مضاعفات صحية، مثل السمنة وآلام المعدة وعسر الهضم وحتى أمراض القلب، إذ إن الاستهلاك العالي للدهون المتحولة يزيد مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، ويؤدي لزيادة خطر الإصابة بالحموضة وحرقة المعدة.