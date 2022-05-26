ما أسباب إصابة الأطفال بالإغماء المفاجئ؟

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن الإغماء لدى الأطفال له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وأوضحت أن الأسباب البسيطة تتمثل في نقص السوائل بالجسم أو قلة النوم والطقس الحار والوقوف طويلاً.

وأحياناً قد ينذر بالإصابة بمرض خطير مثل الصرع واضطرابات نظم القلب وعيب خلقي في القلب.

وشدّدت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار نوبة الإغماء لمدة تزيد عن دقيقتين أو إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل ضيق التنفس وسرعة أو بطء ضربات القلب والتشنجات المستمرة.

ولعيوب القلب الخلقية أنواع عديدة، إذ تتضمن حالات بسيطة لا تُظهِر أي أعراض، وحالات معقدة تظهر أعراضًا شديدة تهدد حياة المريض.

ويعيش حاليًا نحو مليون بالغ ومليون طفل في الولايات المتحدة مع عيب خلقي في القلب، وفقًا لمركز الوقاية ومكافحة الأمراض.

وتغيّرت طرق متابعة المرضى ومعالجتهم جذريًا عن العقود القليلة الماضية، لذا يُشفى الآن جميع الأطفال تقريبًا من العيوب الخلقية ويبلغون مرحلة البلوغ، ورغم أن بعض الحالات تتطلّب متابعة مستمرة خلال الحياة، يواصل العديد من الأطفال المصابين حياتهم بنشاط وإنتاجية.