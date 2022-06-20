الأثنين 21 ذو القعدة 1443 ﻫ - 20 يونيو 2022 |
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ما أسباب التجشؤ المتكرر وكيف يمكن تجنّبه؟

منذ 42 دقيقة
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أشارت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، إن التجشؤ من وقت إلى آخر يعد أمرا طبيعيا.

وأوضحت أنه عادة ما يحدث بفعل ابتلاع الهواء أثناء تناول الطعام أو بسبب الغازات، التي تتكون في المعدة بعد تناول بعض الأطعمة مثل البقوليات والبصل والثوم والفلفل ومنتجات الحبوب الكاملة والمشروبات الغازية.

وأضافت الجمعية أنه يمكن في البداية مواجهة التجشؤ من خلال تعديل العادات الغذائية.

طرق مواجهة التجشؤ:

تناول الطعام ببطء ومضغه جيدا.

تناول عدة حصص صغيرة على مدار اليوم بدلا من حصص كبيرة.

التقليل من القهوة والشاي والسكر مع الاستغناء عن المشروبات الغازية.

التقليل من الأطعمة الدسمة والأطعمة المنتجة للغازات.

عدم التحدث أثناء تناول الطعام.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة التجشؤ، فيلزم حينئذ استشارة الطبيب، نظرا لأن التجشؤ المتكرر، لا سيما المصحوب بحرقة المعدة، قد يشير إلى الإصابة بمرض خطير مثل الارتجاع المريئي أو تضيق المريء أو رتوج (أكياس) في المريء أو عدم تحمل الطعام أو التهاب المعدة أو قرحة المعدة.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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