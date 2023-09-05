‫ما أسباب الصداع المصاحب للسعال؟

الصداع هو ألم في أي منطقة من مناطق الرأس. وقد يكون الصداع على جانب واحد من الرأس أو على كلا الجانبين، أو قد يكون معزولاً في مكان محدد من الرأس، أو ينتشر عبر الرأس ابتداءً من نقطة واحدة، أو يكون له ميزة ملزمة القبض. وقد يكون الصداع على شكل ألم حاد أو أحساس نبضي أو وجع كليل.

وفي هذا المجال، قالت الجمعية الألمانية للصداع والصداع ‫النصفي إن الصداع المصاحب للسعال ينقسم إلى نوعين: أولي وثانوي.

وأوضحت الجمعية أن الصداع المصاحب للسعال الأولي غالبا ما يكون غير ضار، ‫وهو يحدث نتيجة وجود ضغط على الرأس عند السعال أو في حالات أخرى مثل ‫العطس وتنظيف الأنف والانحناء والضحك والبكاء والغناء والضغط أثناء ‫التبرز.

‫وغالباً ما يستمر هذا النوع من الصداع بين ثانية واحدة و30 دقيقة، وعادة ‫ما يصيب النطاق الأمامي من الرأس وكذلك الجانبين.

وغالباً ما يرجع ارتفاع الضغط في الدماغ أثناء السعال إلى حدوث بعض ‫التغيرات مثل زيادة حجم السائل النخاعي.

‫مرض خطير

وأضافت الجمعية أن الصداع المصاحب للسعال الثانوي ينشأ نتيجة مرض خطير ‫في الدماغ أو منطقة الرأس مثل تشوه الحفرة القحفية الخلفية وتشوهات عند ‫التقاطع بين الرأس والرقبة مثل تسطيح قاعدة الجمجمة ونزيف بين السحايا ‫وانتفاخ الأوعية الدموية الدماغية.

‫لذا ينبغي استشارة الطبيب إذا كان الصداع المصاحب للسعال يقترن بأعراض ‫أخرى مثل الغثيان والقيء والحساسية للضوء والضوضاء. ويمكن تشخيص الإصابة ‫بهذه الأمراض من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي للرأس.