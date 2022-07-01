ما أهمية فيتامين ك في الجسم وكيف نحصل عليه؟

تعتبر الفيتامينات على أنواعها ضرورية جدًا لصحة أفضل وأقوى، حيث يؤدي نقص هذه الفيتامينات الى أمراض وأعراض صحية تصيب مختلف الأجهزة والأعضاء.

وبما أن معظم الأشخاص لا يمكنهم اتباع نظام غذائي متنوع ودائم يؤمن حاجة الجسم من هذه العناصر الغذائية، يعمد معظمهم الى تناولها على شكل المكملات.

وفيتامين ك K، مثل أي عنصر غذائي، ضروري للجسم، وأدواره متنوعة وضرورية. ورغم أن البشر لا يحتاجون إلى كمية كبيرة من فيتامين ك، إلا أن احتياطياته في الجسم منخفضة، ويجب تجديد المخزون بانتظام. لذلك من المهم معرفة مصادره، للتزوّد به.

ما هو فيتامين ك؟

ينتمي فيتامين K إلى مجموعة الفيتامينات التي تذوب في الدهون، إلى جانب الفيتامينات A و D و E .على عكس الفيتامينات التي تذوب في الماء، يمكن تخزين الفيتامينات التي تذوب في الدهون في الجسم في الأنسجة الدهنية وفي الكبد.

يوجد فيتامين ك في الغذاء في شكلين: فيتامين ك1، الموجود في النباتات، وفيتامين ك2، الموجود في الأطعمة من أصل حيواني.

أدوار فيتامين ك في الجسم

فيتامين ك له دوران أساسيان في الجسم:

– يساهم في تخثر الدم طبيعياً: في الواقع، يسمح فيتامين ك بتنشيط عوامل التخثر، وبالتالي تجنّب خطر النزيف.

– يسمح بالحفاظ على العظام الطبيعية: كونه يسهل عمل أوستيوكالسين(بروتين يشارك في تكلس العظام).

مصادر فيتامين ك

– فيتامين ك 1:

المصادر الغذائية لفيتامين K1 هي الخضراوات الورقية والأعشاب البحرية وأنواع مختلفة من الكرنب وزيت بذور اللفت وفول الصويا.

وتحتوي عليه الخضراوات والفواكه والزيوت الأخرى، ولكن بكميات أقل.

– فيتامين ك 2:

يوجد فيتامين K2 بشكل أساسي في كبد الحيوانات، وكذلك في منتجات الألبان المخمّرة.

أهم الأطعمة الغنية بفيتامين ك

• الخضراوات والنباتات أغنى بفيتامين ك، وتشمل الخضراوات الورقية والخضراوات عموماً مثل البروكلي، وكذلك الأعشاب العطرية:

– البقدونس: 1220 ميكروجراماً: البقدونس غني جداً بفيتامين ك. ومع ذلك، فإنه غالباً ما يستهلك بكميات صغيرة.

– الكرنب أو الكايل: 817 ميكروغراماً: أحد الأطعمة التي توفر الكثير من فيتامين ك.

– الهندباء: 778 ميكروغراماً: تؤكل الهندباء النيئة في السلطات، كما تؤكل مقلّبة على النار مع البصل والزيت.

– السبانخ: 521 ميكروغراماً: السبانخ هو واحد من الخضراوات الورقية، والمعروفة بأنها غنية بفيتامين ك.

• الفواكه الغنية بفيتامين ك:

– الكيوي: 16 ميكروغراماً: يؤكل بشكل عام نيئاً بملعقة. ولكنه سيكون أيضاً لذيذاً في الكبوت والعصير…

– التين المجفف: 15 ميكروغراماً: يمكن تناول التين المجفف بمفرده، أو في الحلوى، أو حتى في مقبلات.

– الأفوكادو: 14 ميكروغراماً: الأفوكادو فاكهة غنية بالدهون والمغذيات. تشتهر بـ “الدهون الجيدة” بفضل محتواها من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، كما أنها مليئة بالفيتامينات والمعادن، بما في ذلك بالطبع فيتامين ك.

– الراوند (مطبوخ): 21 ميكروغراماً: الراوند نبات ذو موسم قصير، استمتعي به في الربيع.

• منتجات الألبان الأغنى بفيتامين ك:

– جبنة إيدام: 50 ميكروغراماً: وهو نوع من الجبن المضغوط من أصل هولندي.

– جبن البارميزان: 1.5 ميكروغرام: وهو جبن إيطالي مطبوخ ومضغوط مصنوع من حليب البقر.

• الدهون الغنية بفيتامين ك:

– زيت فول الصويا: 362 ميكروغراماً.

– زيت بذور اللفت: 71 ميكروغراماً.

– زيت الزيتون: 58 ميكروغراماً.

• أطعمة الصويا غنية بفيتامين ك:

– مثل التوفو، التمبيه وغيرها.