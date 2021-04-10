ما الذي يجعل العسل فيه شفاء للناس ؟.. علماء يكتشفون "السر"

يعتبر العسل غذاءا صحيا ويتمتع بالكثير من الفوائد اللازمة لصحة الجسم ، ويعد علاجاً للعديد من الأمراض.

وتؤكد الكثير من الثقافات والحضارات عبر تاريخها، ومنها الحضارة العربية، على أن العسل مادة صحية شافية للكثير من الأمراض، حتى أن القرآن الكريم ذكره في سورة النحل في الآية “فيه شفاء للناس”.

وقام العلماء على مدى عقود بالبحث في أسرار هذه المادة الفريدة التي تنتجها نحلة صغيرة عبر تحليق لأيام في الحقول جامعة الرحيق من الأزهار في رحلة ملحمية لا يمكن إحصاء مساحتها وعدد جولاتها بدقة.

وكشف مجموعة من العلماء والباحثين في جامعة (Nebraska‐Lincoln) الأمريكية عن نتائج دراسة جديدة تعمقوا فيها بالبحث عن مكونات ضمن العسل لم تدرس سابقا.

ونشر العلماء نتائج دراستهم في مجلة “Journal of Extracellular Vesicles” العلمية المتخصصة، حيث حدد العلماء خاصية فريدة تجعل العسل مادة مضادة للالتهابات.

واكتشف الباحثون مكونا جديدا أطلق عليه اسم (extracellular vesicles)، وهي عبارة عن حبيبات بالغة الصغر مغطاة بأغشية بروتينية وأحماض نووية.

واختبر الفريق فعالية هذه الحبيبات بعد وضعها مع خلايا الدم البيضاء، وطبقوا عملية التهابية مخبرية على العينة.

وبينت النتائج أن هذه المادة استطاعت وبشكل كبير تقليل إنتاج الكثير من المواد التي تدخل وتساهم بعملية الالتهاب كبعض البروتينات، وأثبتت هذه الجزيئات فعاليتها بعد تجربتها على عينة من الفئران.

وبحسب بيان الصحفي الصادر مؤخرا عن الجامعة، يعد العسل من أكثر المواد الغذائية المستخدمة في المجال الطبي، خصوصا بهدف العلاج عن طريق تناوله من خلال الفم كعلاج لالتهابات الفم والحنجرة والمعدة والأمراض الهضمية بالإضافة إلى استخدامه كبلسم للجروح والحروق في بعض الحضارات والكثير من الحضارات الأخرى.

وتشير الأبحاث إلى احتواء العسل على مضادات أكسدة ومضادات الالتهابات متعددة الخصائص، ويقدم كدواء للكثير من الأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والكبد والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض.