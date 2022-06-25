ما العامل وراء زيادة الشعور بالجوع عند الذهاب إلى الشاطئ؟

ينتظر عشّاق الصيف قدوم فصلهم المفضّل حتى يتمكنوا من ممارسة هواياتهم التي تعتمد على المياه وارتفاع درجة الحرارة، أبرزها الذهاب الى البحر والسباحة.

لكن رغم هذه الفترة التي تكون عادة مليئة بالراحة وعدم بذل أي مجهود، إلا أنها مرتبطة بالشعور بالتعب والإرهاق والجوع الشديد أيضا.

وفقا لموقع “فان بيدج” الإيطالي،إنّ السبب الأول الذي ينمي الشعور بالإرهاق عند العودة من البحر هو الانخفاض الطبيعي لضغط الجسم، حيث يؤدي البحر، مع درجات حرارة أعلى من المعتاد، إلى توسع الأوعية الدموية، والذي يصاحبه انخفاض في ضغط الدم، ويؤدي إلى الإرهاق والجوع.

كما أن القيام بأمور تحتاج إلى طاقة على الشاطئ دون إدراك مثل السباحة التي تحرق الكثير من الطاقة، والمشي على الرمال، النشاط الذي يتطلب طاقة أكبر يؤدي إلى الشعور بالتعب والجوع لشحن الطاقة التي فقدت أثناء هذه الأنشطة المحببة.

كل ذلك بالإضافة إلى أن السباحة في البحر تحرق الكثير من السعرات، وكلما كان الماء أكثر برودة، ارتفع معدل الأيض إلى 350% لمحاربة انخفاض حرارة الجسم.

كما أن اليود، عنصر كيميائي ينتشر بكثرة في البحر وله تأثير مزدوج على الجسم.

ويحفّز اليود الموجود بشكل طبيعي في الجسم، عملية التمثيل الغذائي وينشطها، لذا فإن كمية كبيرة من اليود يترتب عليها تسريع عملية التمثيل الغذائي، ومن ثم شعور مستمر أو متكرر بالجوع.