ما العلاقة بين الإصابة بجدري الماء والسكتة الدماغية؟

السكتة الدماغية هي أحد المسببات الثلاثة الأساسية للوفاة في العالم الغربي، وتحدث غالبية السكتات الدماغية عن اضطراب في تزويد الدم لمنطقة معينة في الدماغ.

أكثر من 90 في المائة من سكان العالم مصابون بالفيروس الذي يسبب جدري الماء في حالة خمول في نظامهم العصبي، كما يصاب معظم الناس بفيروس الحماق النطاقي أو VZV عندما يصابون بجدري الماء وهم أطفال.

ووفق دراسة نشرتها موقع “سيانس أليرت” الطبي، فإن نحو ثلث هؤلاء الأشخاص، سيعاد تنشيط هذا الفيروس نفسه بعد سنوات ويسبب القوباء المنطقية، والتي تسمى أيضًا الهربس النطاقي.

في حين أن معظم الناس على دراية بالطفح الجلدي المؤلم الذي يسببه VZV للقوباء المنطقية، إلا أنه يمكن أن تحدث مجموعة واسعة من المضاعفات الأخرى أيضًا حتى بدون ظهور أعراض جلدية مرئية ومن بين أشدها السكتة الدماغية، وخاصة السكتة الدماغية الإقفارية، والتي تحدث عندما يتم تقييد وصول الدم إلى الدماغ عن طريق تضيق الشرايين أو انسداده بجلطة.

يعاني الأشخاص المصابون بالهربس النطاقي من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 80 في المائة تقريبًا مقارنة بمن لا يعانون من المرض، ويظل هذا الخطر مرتفعا لمدة تصل إلى عام بعد حل الطفح الجلدي.

يتضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية تقريبًا لمن يعانون من الطفح الجلدي على وجوههم، ويتضاعف ثلاث مرات لمن هم دون سن الأربعين.

الآلية الكامنة وراء خطر السكتة الدماغية طويلة الأمد غير معروفة في الغالب، إلا أن بعض الباحثين رجحوا أن تكون العدوى المباشرة للشرايين هي السبب.

ووجد الباحثون أن تنشيط فيروس الحماق النطاقي VZV يؤدي إلى تكوين أكياس خلوية أو exosomes ، وتحمل البروتينات التي تساهم في تخثر الدم والالتهابات وقد تؤدي زيادة هذه البروتينات إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

“إكزيموسيس” هي حويصلات صغيرة أو أكياس مملوءة بالسوائل، تصنع داخل الخلايا في جميع أنحاء الجسم. إنها مثل أكياس واق من المطر تحمل البضائع، مثل البروتينات والأحماض النووية من الخلية إلى الأنسجة البعيدة.

على الرغم من أهميتها للوظائف البيولوجية الأساسية مثل الاتصال بين الخلايا، إلا أن exosomes يمكن أن تلعب أيضا دورا رئيسيا في تطور المرض وتكون أهدافًا للأدوية للعديد من الأمراض.

لفهم ما إذا كان مرضى الهربس النطاقي يطورون إكسوسومات تحمل بروتينات تشارك في تخثر الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، قام الباحثون بأخذ exosomes من دم 13 مريضا في وقت ظهور طفح الهربس النطاقي وقاموا بمقارنته مع exosomesمعزولة من متبرعين أصحاء.

وبعد تحليل محتويات هذه الإكسوسومات، وجدوا أن مرضى الهربس النطاقي لديهم مستويات بروتينات التخثر أعلى بتسعة أضعاف من المرضى الأصحاء.

علاوة على ذلك، وجدوا أن exosomes لمرضى الهربس النطاقي لا يزال لديهم مستويات مرتفعة من هذه البروتينات بعد ثلاثة أشهر من ظهور الطفح الجلدي الأولي.

للتأكيد وظيفيًا على أن محتويات exosomes يمكن أن تحفز التخثر، قاموا بتعريض الصفائح الدموية – شظايا الخلايا المتورطة في تخثر الدم – للأشخاص الأصحاء إلى exosomes إما من مرضى القوباء المنطقية أو الأشخاص الأصحاء.

ووجدوا أن تعريض الصفائح الدموية للخلايا الخارجية للقوباء المنطقية دفعها إلى التكتل معا وتشكيل تكتلات مع أنواع أخرى من خلايا الدم، كما يحدث في تكوين جلطة دموية.

تشير هذه النتائج إلى أن exosomesقد تكون آلية محتملة لكيفية زيادة فيروس الحماق النطاقي من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لمرضى الهربس النطاقي.

العلاقة بين السكتة الدماغية والقوباء المنطقية

لقاح شينغريكس (Shingrix) الذي وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء للوقاية من الهربس النطاقي، متاح للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكبر والذين يعانون من نقص المناعة الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر. ومع ذلك، فإن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية هم أقل من 40 عاما وغير مؤهلين للحصول على Shingrix.

من المحتمل أن مجموعة كبيرة من هؤلاء الأفراد لم يتم تطعيمهم ضد جدري الماء عندما كانوا أطفالا، حيث تمت الموافقة على لقاح جدري الماء فقط في الولايات المتحدة في عام 1995 وكان امتصاصه من قبل البالغين منخفضًا جدًا في ذلك الوقت.

في حين أن التطعيم بلقاح جدري الماء يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالهربس النطاقي، إلا أنه لا يزال من الممكن إعادة تنشيط العدوى الكامنة والتسبب في المرض.