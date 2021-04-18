الخميس 10 رمضان 1442 ﻫ - 22 أبريل 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما العلاقة بين الإفراط في تناول المسكنات وتفاقم الصداع؟

18 - أبريل - 2021
الصداع

الصداع

A A A
طباعة المقال

يلجأ الكثيرون في بعض الأحيان إلى الإفراط في تناول المسكنات على أمل علاج الصداع ، دون الأخذ في الاعتبار أن الافراط قد يحدث الصداع المرتبط بفرط تناول الأدوية أو الصداع الارتدادي بسبب تناول أدوية لعلاج الصداع بشكل منتظم ولفترة طويلة.

وحذرت مجلة “أبوتيكن أومشاو” من أن الإفراط في تناول المسكنات من أجل علاج الصداع قد يؤدي إلى نتائج عكسية، أي تفاقم الصداع.

وعندما تحدث الإصابة بالصداع على نحو أكثر تكرارا، يستمر لمدة أطول، كما أنه يصبح أكثر شدة.

ولتجنب تفاقم الصداع تنصح المجلة الألمانية المعنية بالصحة بعدم تعاطي المسكنات لمدة تزيد على 10 أيام في الشهر.

وعادة ما ييوقف الصداع المرتبط بفرط تناول الأدوية عند التوقف عن تناول أدوية علاج الألم، قد يكون ذلك صعبًا على المدى القصير، ولكن يمكن أن يُساعدك الطبيب على التغلب على الصداع المرتبط بفرط تناول الأدوية لتخفيف الألم على المدى البعيد.

    المزيد من الصحة

    قهوة
    العلماء يكتشفون كيف “يتغير” دماغ عشاق القهوة
    كوب ماء
    هذا هو أسوأ وقت لشرب الماء
    فوائد مذهلة للتفاح
    بينها تقوية جهاز المناعة… فوائد صحية مذهلة للتفاح

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مشروب الزنجبيل والكركم
    تعرفوا إلى هذه المشروبات المناعية الطبيعية … لن تتوقفوا عن شربها!
    صورة من الفيديو
    بالفيديو: تحدي الاختيار بين “آيفون” والتمسك بالصيام يتسبب بردود فعل غاضبة
    العميد المتقاعد خليل الحلو
    العميد المتقاعد خليل الحلو: ليست الدولة وحدها من تجبي الضرائب في لبنان.. حزب الله أيضاً