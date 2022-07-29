الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما العلاقة بين الخضروات وصحة الكلى؟

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

تعرف الكلية بأنها من أكثر أعضاء الجسم تأثّرًا بالعادات الصحية وأسلوب الحياة الذي يتبعه الانسان يوميًا. فإن اتباع نظام غذائي غني بالأملاح والدهون، وأسلوب الحياة الذي يفتقر الى الحركة والنشاط البدني، وعدم شرب كميات وافرة من المياه والسوائل، كلها عوامل تهدد صحة الكلى.

في هذا السياق، أعلنت الطبيبة “داريا روساكوفا”، خبيرة التغذية الروسية، أن المواد الغذائية النباتية المصدر، هي الأكثر فائدة لعمل الكلى بصورة طبيعية.

وفي حديث لموقع URA.RU، أشارت خبيرة التغذية إلى أنه للحفاظ على صحة الكلى يجب أن يضم النظام الغذائي الخضروات الورقية والثمار والخضروات الغنية بالسوائل.

كما يجب أن يكون متنوعًا. وتنصح بتناول الأسماك واللحوم غير الدهنية مع الخضروات الطازجة والفواكه.

وقالت: “تؤدي الكلى وظيفة تنظيف الجسم، وإخراج السوائل الزائدة ونواتج عملية التمثيل الغذائي. ولا ينصح بتحميل الكلى كمية كبيرة من الأطعمة البروتينية- لحوم وأسماك دهنية. لأنها تلحق الضرر بعمل الكلى، لأن نواتج أيض البورين (Purine metabolism) الموجود في بروتينات الأطعمة الحيوانية تعالجها الكلى أيضا”.

الى ذلك، ذكرت أنّ أكثر المنتجات ضررا للكلى هي منتجات الألبان عند الإفراط بتناولها، وكذلك الأطعمة البروتينية الدهنية. فمثلا، لا ينصح بتناول أكثر من 300 غرام من جبن القريش في اليوم، لأنه بعكس ذلك سيكون له تأثير سلبي في عمل الكلى.

وتقول، “كما يمكن أن تلحق الأطعمة الغنية بحمض الأسكوربيك. وكذلك الفيتامينات المتعددة (Multivitamin)‏ الضرر بالكلى”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من الصحة

"القاتل الصامت".. هل يصيب الأطفال أيضًا؟
البطاطا
تحذير الى ربات المنزل.. لا تخبزوا البطاطس في ورق الألمنيوم
الإصابة بصداع العين قد يكون ناتجًا عن الإجهاد أو التعب أو الألم
صداع العين.. ستة تمارين منزلية تساعدك في التغلب على الألم

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

القمح
سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
فرنسا قدمت 50 باصاً هبة إلى لبنان
ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟