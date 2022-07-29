ما العلاقة بين الخضروات وصحة الكلى؟

تعرف الكلية بأنها من أكثر أعضاء الجسم تأثّرًا بالعادات الصحية وأسلوب الحياة الذي يتبعه الانسان يوميًا. فإن اتباع نظام غذائي غني بالأملاح والدهون، وأسلوب الحياة الذي يفتقر الى الحركة والنشاط البدني، وعدم شرب كميات وافرة من المياه والسوائل، كلها عوامل تهدد صحة الكلى.

في هذا السياق، أعلنت الطبيبة “داريا روساكوفا”، خبيرة التغذية الروسية، أن المواد الغذائية النباتية المصدر، هي الأكثر فائدة لعمل الكلى بصورة طبيعية.

وفي حديث لموقع URA.RU، أشارت خبيرة التغذية إلى أنه للحفاظ على صحة الكلى يجب أن يضم النظام الغذائي الخضروات الورقية والثمار والخضروات الغنية بالسوائل.

كما يجب أن يكون متنوعًا. وتنصح بتناول الأسماك واللحوم غير الدهنية مع الخضروات الطازجة والفواكه.

وقالت: “تؤدي الكلى وظيفة تنظيف الجسم، وإخراج السوائل الزائدة ونواتج عملية التمثيل الغذائي. ولا ينصح بتحميل الكلى كمية كبيرة من الأطعمة البروتينية- لحوم وأسماك دهنية. لأنها تلحق الضرر بعمل الكلى، لأن نواتج أيض البورين (Purine metabolism) الموجود في بروتينات الأطعمة الحيوانية تعالجها الكلى أيضا”.

الى ذلك، ذكرت أنّ أكثر المنتجات ضررا للكلى هي منتجات الألبان عند الإفراط بتناولها، وكذلك الأطعمة البروتينية الدهنية. فمثلا، لا ينصح بتناول أكثر من 300 غرام من جبن القريش في اليوم، لأنه بعكس ذلك سيكون له تأثير سلبي في عمل الكلى.

وتقول، “كما يمكن أن تلحق الأطعمة الغنية بحمض الأسكوربيك. وكذلك الفيتامينات المتعددة (Multivitamin)‏ الضرر بالكلى”.