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ما العلاقة بين المحليات الخالية من السعرات الحرارية وخطر الوفاة؟

منذ ساعتين
حلويات شرقية

حلويات شرقية

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أظهرت دراسة جديدة نُشرت يوم الإثنين في “نيتشر ميديسن” أن بديلاً للسكر يسمى “إريثريتول”، قد يرتبط بتخثر الدم والسكتة الدماغية والنوبات القلبية وخطر الوفاة.

وأكدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر حالية للإصابة بأمراض القلب، مثل مرضى السكري، كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية إذا كان لديهم مستويات أعلى من الإريثريتول في دمائهم.

وكشفت الأبحاث المختبرية والحيوانية الإضافية المقدمة في الورقة أن الإريثريتول قد يتسبب في تجلط الصفائح الدموية بسهولة أكبر. ويمكن أن تتفكك الجلطات وتنتقل إلى القلب، مما يؤدي إلى نوبة قلبية، أو إلى الدماغ، مما يؤدي إلى حدوث سكتة دماغية.

وتعليقاً على الدراسة، قال روبرت رانكين، المدير التنفيذي لمجلس التحكم في السعرات الحرارية، إن “نتائج هذه الدراسة تتعارض مع عقود من البحث العلمي التي تبين أن المحليات منخفضة السعرات الحرارية مثل الإريثريتول آمنة لاستخدامها في الأطعمة والمشروبات “.

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