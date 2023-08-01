ما العلاقة بين تناول البروتينات وضغط الدم؟

توصلت دراسة صادرة عن كلية الطب في جامعة بوسطن الى نتائج مذهلة تشير إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتينات يساعد في خفض مستوى ضغط الدم، ومن ثم يقلل من نسبة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ونشرت الدراسة في مجلة Hypertension الصادرة عن جمعية القلب الأميركية، وأظهر البحث أن الحصول على البروتين من مجموعة متنوعة من المصادر قد يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما أن التغذية السليمة باتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع يمكن أن تساعد في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

وفي الدراسة، حلّل الباحثون البيانات المتعلقة بالنظام الغذائي والصحة لـ12 ألفا و200 بالغ في أميركا، وتم مسح النظام الغذائي اليومي للمشاركين على مدى 3 أيام متتالية مرتين على الأقل خلال فترة طويلة، وتبيّن لهم أن مستوى ضغط الدم ينخفض بنسبة 40 في المئة لدى الأشخاص الذين يتناولون حوالي 100 غرام من البروتينات في اليوم أو اكثر مقارنةً مع الذين يتناولون البروتينات بنسبة أقل.

ولا يؤثر مصدر البروتينات التي يتم تناولها سواء كانت نباتية أو حيوانية في هذه النتيجة الإيجابية. كما يلاحظ هذا الفارق على الأشخاص الذين يتبعون هذا النوع من النظام سواء كانوا يعانون من السمنة أو كان وزنهم طبيعي.