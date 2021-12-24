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ما العلاقة بين تناول اللحم و”اللويحات” في الأوعية الدموية؟

منذ 8 ساعات
لحمة

لحمة

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اكتشف علماء الأحياء، لماذا يعاني عشاق تناول اللحوم غالبا من تصلب الشرايين، نتيجة نشوء اللويحات على جدران الأوعية الدموية.

ويشير بيان مستشفى كليفلاند الأمريكية، إلى أن تكاثر بكتيريا Emergencia timonensis في أمعاء الإنسان، يؤدي غلى تراكم اللويحات على جدران الأوعية الدموية، لأنها تفرز مادة تساعد على تراكم الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية.

ويعتقد ستانلي هازن، الباحث العلمي في المستشفى، أن هذا الاكتشاف سيساعد الخبراء على ابتكار طرق جديدة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالنظام الغذائي للإنسان.

واتضح للباحثين، من دراسة دم ونبيت أمعاء ثلاثة آلاف متطوع، أن نبيت أمعاء مرضى القلب يمتص المواد المغذية من اللحوم، ويحولها إلى جزيئات مادة TMAO المسبب الرئيسي لتصلب الشرايين. وأن اعداد بكتيريا Emergencia timonensis كانت كبيرة في أمعاء عشاق تناول اللحوم، وعمليا لم تكن موجودة في أمعاء النباتيين. هذه البكتيريا تمتص أحد مكونات الخلايا العضلية – جزيئات غاما بيوتيروبتين – وحولتها إلى جزيئات TMAO .

وقد أجرى الباحثون تجارب على الفئران تتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا، للتأكد من صحة اكتشافهم. وبعد زرع بكتيريا Emergencia timonensis في أمعائها زاد تركيز ТМАО في دمها بصورة ملحوظة، ما هدد حياتها نتيجة تكون اللوحيات وتضرر جدران الأوعية الدموية.

وسوف يساعد هذا الاكتشاف العلماء على ابتكار أدوية تثبط الوظائف الحيوية لهذه البكتيريا، وتقلل من خطر تراكم لويحات الكوليسترول عند تناول اللحوم.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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