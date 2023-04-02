ما العلاقة بين تناول الوجبات السريعة وزيادة الشهية؟!

أكدت العديد من الدراسات السابقة على وجود علاقة بين زيادة استهلاك الوجبات السريعة وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.

أعلنت الدكتورة يلينا تيخوميروفا خبيرة التغذية الروسية، أن جميع المأكولات التي تنسب إلى الوجبات السريعة هي مالحة جدا ودهنية وتحتوي كمية كبيرة من الكربوهيدرات ومحسنات النكهة.

وتقول: “عندما يتناول الشخص الوجبات السريعة بانتظام يزعج مستقبلات التذوق بمجموعة من النكهات المختلفة الموجودة بكمية كبيرة في هذه المأكولات، ما يجعله لا يشعر بطعم الأطعمة الاعتيادية، أي تصبح بالنسبة له بلا طعم”.

وبالإضافة إلى ذلك تحتوي الوجبات السريعة على نسبة عالية من الملح، ما يسبب تورم حليمات اللسان والجسم بصورة عامة، ما يجعل الشخص يتناول كل شيء لأنه لم يعد يفرق بين مذاق الأطعمة التي يتناولها.

وتقول: “كما تحتوي الوجبات السريعة على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي تسبب ارتفاع مستوى الأنسولين في الدم، ما يؤدي إلى تحفيز الشهية. لذلك بعد ارتفاع مستوى الأنسولين يشعر الشخص برغبة في تناول المزيد”.