ما العلاقة بين سرعة نبضات القلب ونقص فيتامين ب 12؟

فيتامين ب 12 ضروري لمختلف المهام فى الجسم مثل المساعدة فى تكوين خلايا الدم الحمراء والعناية بوظيفة الجهاز العصبي، ويؤثر نقصه على نحو 6% من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، ويزداد العدد مع تقدم العمر، ويمكن أن يسبب نقص هذا الفيتامين أضرارًا لا رجعة فيها للجهاز العصبي، لذلك من المهم أن تكون قادرًا على تحديد علامات التحذير، ومن هذه العلامات سرعة ضربات القلب، بحسب موقع “تايمز أوف إنديا”.

التأثير على القلب

يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 سرعة نبضات القلب، ويمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى نقص خلايا الدم الحمراء في جسمك يمكن أن يؤدى ذلك إلى نقص الأكسجين في الجسم، مما يضطر الجسم إلى دفع المزيد من الدم حول الجسم للتعويض، مما يؤدي إلى تسريع معدل النبض.

يمكن أن يؤدى نقص فيتامين ب 12 إلى فقر الدم، والذى يمكن أن يتسبب لاحقًا أيضًا في مضاعفات في القلب والرئة، ويمكن أن يؤدى فقر الدم الشديد أيضًا إلى تسارع ضربات القلب بشكل غير طبيعي مما قد يؤدي إلى فشل القلب.

أعراض أخرى يجب ملاحظتها

بصرف النظر عن التغيرات في معدل النبض، يمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى ظهور لون أصفر شاحب على جلدك، والتهاب اللسان واحمراره، وتقرحات الفم، والدبابيس والإبر، واضطراب الرؤية، والتهيج، والاكتئاب، وتدهور القدرات العقلية مثل الذاكرة، ويمكن أن يغير أيضًا طريقة تفكيرك وشعورك وتصرفك.

مصادر فيتامين ب 12

يوجد فيتامين ب 12 في الغالب في اللحوم ومنتجات الألبان. بعض المصادر الجيدة للفيتامين تشمل اللحوم مثل كبد الحيوانات والكلى، مثل كبد الضأن الغني أيضًا بالنحاس وفيتامين أ وفيتامين ب، وتعتبر الأسماك مثل السردين والسلمون مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين ب 12. تشمل المصادر الجيدة الأخرى البيض والحليب والجبن.