حساسية اللاكتوز -واسمها العلمي عدم تحمل اللاكتوز (Lactose Intolerance)- هي حالة تحدث عند الأشخاص الذين يفتقرون إلى الإنزيم الذي يحتاجونه لتكسير اللاكتوز، وهو السكر الموجود في الحليب.

ويسبب عدم تحمل اللاكتوز أعراضا غير مريحة بعد تناول منتجات الألبان، ويعاني العديد من الأشخاص من صعوبة في هضم اللاكتوز، ولكن لا يعاني الجميع من أعراض ملحوظة بسببه. وعند حدوث أعراض تسمى الحالة عدم تحمل اللاكتوز، وفقا لكليفلاند كلينيك.

اللاكتيز

وتحتاج الأمعاء الدقيقة إلى إنزيم محدد يسمى “اللاكتيز” (Lactase) لتفكيك اللاكتوز إلى جزيئات أصغر يمكن امتصاصها. يقوم الجسم عند معظم الأشخاص بإنتاج اللاكتيز بشكل طبيعي في الأمعاء الدقيقة أثناء مرحلة الطفولة للمساعدة في هضم حليب الرضاعة، ثم يقل إنتاجه مع التقدم في العمر.

وينتج البعض اللاكتيز أكثر أو أقل من غيرهم. ولكن من الناحية الفعلية، فإن غالبية الناس في جميع أنحاء العالم يعانون من سوء امتصاص اللاكتوز بسبب نقص اللاكتيز. فقط بعض المجموعات السكانية تستمر في إنتاج اللاكتيز في مرحلة البلوغ.

هل عدم تحمل اللاكتوز هو حساسية؟

الجواب: لا، مع أن البعض يطلق اسم حساسية اللاكتوز على عدم تحمل اللاكتوز، إلا أنها تسمية غير دقيقة.

حساسية الطعام هي رد فعل من الجهاز المناعي، عادة تجاه البروتين الموجود في الطعام، إذ يسجل الجهاز المناعي البروتين باعتباره تهديدا ويتفاعل لإزالته. حتى كمية صغيرة من البروتين يمكن أن تسبب رد فعل كبيرا إذا كنت تعاني من الحساسية، وعادة ما يحدث ذلك بعد وقت قصير جدا من تناوله.

يمكن أن يسبب رد الفعل التحسسي أعراضا في جميع أنحاء الجسم، وليس فقط في الجهاز الهضمي. وقد يشمل التورم وضيق التنفس، وقد تشعر أيضا بألم في المعدة وغثيان وقيء، ولكن هذا يحدث عادة في وقت مبكر من عملية الهضم عندما يكون البروتين لا يزال في معدتك.

بالمقابل عدم تحمل اللاكتوز هو رد فعل في الجهاز الهضمي، ويسبب أعراضا مزعجة مثل الغازات، وهو ليس ظرفا خطيرا أو مهددا للحياة.

ما الفرق بين عدم تحمل اللاكتوز وحساسية الحليب؟

حساسية الحليب رد فعل من الجهاز المناعي تجاه بروتين الحليب، في حين يعدّ عدم تحمل اللاكتوز رد فعل في الجهاز الهضمي لسكر الحليب. رد الفعل التحسسي له أعراض خطيرة، يمكن أن تكون فورية وشديدة، وفي بعض الحالات تهدد الحياة (الحساسية المفرطة).

بالمقابل -كما أسلفنا- عدم تحمل اللاكتوز هو رد فعل في الجهاز الهضمي ويسبب أعراضا مزعجة مثل الغازات والإسهال، لكنه لن يؤذيك.

ما سوء امتصاص اللاكتوز؟

سوء امتصاص اللاكتوز هو عدم القدرة على تكسير وامتصاص جزيئات اللاكتوز في الجهاز الهضمي. إنه أمر شائع، ففي الواقع لا يستطيع نحو 65% من البالغين في جميع أنحاء العالم تحليل اللاكتوز وامتصاصه. ويمر اللاكتوز غير الممتص دون هضمه عبر الجهاز الهضمي، مما يسبب أعراضا لدى بعض الأشخاص.

ما الفرق بين سوء امتصاص اللاكتوز وعدم تحمل اللاكتوز؟

كل شخص يعاني من عدم تحمل اللاكتوز يعاني من سوء امتصاص اللاكتوز، ولكن ليس كل من يعاني من سوء امتصاص اللاكتوز يعاني من عدم تحمل اللاكتوز. سوء الامتصاص يحدث في الأمعاء الدقيقة، في حين تحدث أعراض عدم تحمل الطعام لاحقا في الأمعاء الغليظة.

الأمعاء الدقيقة هي المكان الذي يتم فيه امتصاص معظم العناصر الغذائية من الطعام، حيث تقوم الأمعاء الدقيقة بتكسير العناصر الغذائية إلى جزيئات أصغر يمكن أن تمر عبر جدار الأمعاء إلى مجرى الدم، وكل ما لا يتم امتصاصه يمر إلى الأمعاء الغليظة.