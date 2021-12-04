ما المقصود بـ “سُميّة فيتامين د”.. وكيف يمكننا عدم الإصابة بها؟

من المعروف علمياً أن فيتامين “د” هو من أهم الفيتامينات لجسم الإنسان، خاصة خلال فترة النمو عند الأطفال، ولكن العلم يحذر أيضأ من الاستخدام الخاطئ لهذا الفيتامين، والذي يطلق عليه طبياً بـ “سُميّة الفيتامين د”.

تحدث سُمِّيَّة فيتامين “D” في العادة بسبب تناول جرعات كبيرة من مكملات فيتامين وليس بسبب النظام الغذائي أو التعرض للشمس. وذلك لأن جسمك ينظم كمية فيتامين “D” الناتجة عن التعرض للشمس، وحتى الأطعمة المعزَّزة بالمكمِّلات لا تحتوي على كميات ضخمة من فيتامين “D”.

وتتمثل أشد عواقب سُمِّيَّة فيتامين “D” في تراكم الكالسيوم في الجسم (فرط الكالسيوم)، مما يسبب الغثيان والقيء، والضعف، والتبول المتكرر. ويمكن للأعراض أن تتفاقم لتسبب آلام العظام، ومشكلات الكلى، مثل تكون حصوات الكالسيوم.

وقد نشر موقع “ويب طب”، عدداً من الاثار الجانبية التي قد يتعرض لها الجسم في حال الحصول على كميات زائدة من فيتامين د ما يأتي:

1. ارتفاع مستويات فيتامين د في الدم

عند اكتساب الجسم لمستويات كافية من فيتامين د في الدم فإنه يساعد على زيادة المناعة والحماية من أمراض، مثل: هشاشة العظام، والسرطان.

توصي الدراسات بضرورة الحفاظ على مستوى فيتامين من 40-80 نانوغرام / ملليلتر، وتنص على أن المستويات الأعلى من 100 نانوغرام / ملليلتر قد تكون ضارة.

على الرغم من أن هنالك العديد من الأشخاص الذين يتناولون مكملات فيتامين د فإنه من النادر العثور على شخص لديه مستويات دم مرتفعة جدًا من هذا الفيتامين.

أجريت دراسة على أكثر من 20000 شخص على مدى 10 سنوات، وتبين أن 37 شخصًا فقط لديهم مستويات أعلى من 100 نانوغرام / ملليلتر.

هناك شخص واحد فقط كان تبنت فيه نسبة حقيقية من السموم، في 364 نانوغرام / ملليلتر.

2. ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم

يساعد فيتامين د على امتصاص الكالسيوم من الطعام، ومن اثار ارتفاع مستويات فيتامين د على الجسم أنه يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم ويترتب عليه أضرارًا قد تكون خطيرة، أهمها:

اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل: القيء، والغثيان، والام في المعدة.

التعب، والدوخة، والارتباك.

العطش الشديد.

كثرة التبول.

ومن الجدير بالذكر أن المعدل الطبيعي للكالسيوم في الدم هو 8.5-10.2 ملليغرام / ديسيلتر.

3. الغثيان والقيء وضعف الشهية

هنالك علاقة وثيقة بين الإكثار من تناول فيتامين د وارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم والتي تؤدي إلى الغثيان والقيء وضعف الشهية.

ومع ذلك هذه الأعراض لا تظهر عند كل من تزيد عنده نسبة الكالسيوم في الدم الناتجة عن اثار ارتفاع مستويات فيتامين د.

في دراسة أجريت على 10 أشخاص قاموا بتناول فيتامين د بناءً على ظهور نقص في الجسم وبعد أخذهم جرعات زائدة من فيتامين د، ظهر على 4 منهم القيء والغثيان وعلى 3 فقدان الشهية.

4. الام في المعدة، والإمساك أو الإسهال

يحصل ألم المعدة والإمساك والإسهال في حال عدم تحمل الجهاز الهضمي الطعام فيه، أو متلازمة القولون العصبي وهو مصطلح يستعمل لوصف عدم ارتياح القولون.

ومع ذلك فإنها يمكن أيضًا أن تكون علامة على ارتفاع مستويات الكالسيوم كواحدة من اثار ارتفاع مستويات فيتامين د.

قد تحدث هذه الأعراض عند الأشخاص الذين يتلقون جرعات عالية من فيتامين د لتعويض النقص كما هو الحال مع الأعراض الأخرى.

في إحدى الدراسات التي أجريت على صبيين عانى إحداهم من الام في المعدة والإمساك بعد تناول مكملات فيتامين د التي تم وصفها بشكل غير صحيح، في حين أن أخاه شهد ارتفاعًا في مستويات فيتامين د في الدم دون أي أعراض أخرى.

في دراسة حالة أخرى أجريت طفل يبلغ من العمر 18 شهرًا أعطي 50,000 وحدة من فيتامين د لمدة ثلاثة أشهر في حينها واجه الإسهال والام في المعدة وأعراض أخرى، وتم التغلب على هذه الأعراض بعد توقف الطفل عن تناول المكملات الغذائية.

5. ضعف الكتلة العظمية

لأن فيتامين د يلعب دورًا هامًا في امتصاص الكالسيوم والتمثيل الغذائي في العظام وهذا يساعد في الحفاظ على عظام قوية، ومع ذلك فإن الإكثار من فيتامين د يمكن أيضًا أن يكون ضارًا لصحة العظام.

من ناحية أخرى، تعد وظائف فيتامين ك هامة في الحفاظ على الكالسيوم في العظام والخروج من الدم، ويعتقد أن من اثار ارتفاع مستويات فيتامين د تقليل نشاط فيتامين ك.

لحماية نفسك من أمراض العظام عليك تجنب الإكثار من تناول مكملات فيتامين د، وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين ك، مثل: الألبان، واللحوم.

6. الإصابة بفشل كلوي

الإفراط في تناول فيتامين (د) قد يؤدي إلى إصابة الكلى بالفشل.

في إحدى الدراسات لحالة تم إدخال رجل إلى المستشفى بعد إصابته بالفشل الكلوي وارتفاع في مستوى الكالسيوم في الدم وأعراض أخرى حدثت بعد أن تلقى حقن فيتامين د الذي وصفه طبيبه.

وهناك دراسة أجريت على 62 شخصًا لتحديد اثار ارتفاع مستويات فيتامين د تلقوا جرعات عالية من فيتامين د عانى كل شخص من الفشل الكلوي، سواء كان لديهم كلى سليمة أو أمراض الكلى القائمة.

يمكن أن يعالج الفشل الكلوي عن طريق الأدوية والتخلص من الجفاف.

في النهاية نخبرك أن فيتامين د هو في غاية الأهمية للصحة العامة، لذلك عليك تناوله والحصول عليه بالمستويات المطلوبة، وعدم الإكثار منه للحد من خطر الإصابة باثار ارتفاع مستويات فيتامين د التي تم ذكرها سابقًا.

كيفية عمل فيتامين (د) في الجسم؟

فيتامين (د) ليس فيتاميناً وإنما هرمون. هذا الهرمون يعمل على امتصاص الكالسيوم من الغذاء في الجهاز الهضمي إلى الجسم.

يتم إنتاجه بالجسم نتيجة للتعرض لأشعة الشمس، كما أنه يمكن الحصول عليه من أغذية معينة كأنواع معينة من الأسماك وزلال البيض.

كأي هرمونٍ اخر في الجسم، يعمل فيتامين (د) على بناء الجسم ويلعب العديد من الأدوار في الحفاظ على خلايا جسم الإنسان لتكون صحية وتعمل بالطريقة التي ينبغي أن تعمل بها.

في حال زادت نسبة في الجسم فإن الزيادة قد تعرض الجسم للضرر.