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ما حقيقة دور التدخين في مقاومة فيروس كورونا؟

23 - فبراير - 2021
تدخين

تدخين

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أكد الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث في مصر، عدم صحة ما يتردد حول العلاقة بين التدخين والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الناظر خلال مداخلة هاتفية على فضائية “القاهرة والناس”، نقلها موقع “أخبار اليوم”، إن الحديث عن فوائد تدخين السجائر ومقاومتها لفيروس كورونا المستجد، هو حديث “غير علمي”، مشددا على أن “الدخان لا يقتل الفيروس إطلاقاً”.

وأضاف الناظر: “الدخان يؤثر في الجهاز التنفسي ومن ثم يكون الفيروس قادراً بكل سهولة على اختراق الجهاز التنفسي”.

وأوضح الطبيب المصري على أن “هناك دراسات علمية تؤكد جميعها خطورة السجائر، وغير معقول أن تحمي السجائر من فيروس كورونا، لكنها تعمل على انتشار الوباء، ولذا فالمدخن أكثر عرضة للفيروس”.

وأكد الناظر على أن “الشيشة المحمولة أخطر على صحة الإنسان من السجائر، وتساعد أيضاً على انتشار كورونا”.

ولفت إلى أن “التدخين يُسبب العديد من الأمراض، وخطير على الرئة والقلب والأوعية الدموية”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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