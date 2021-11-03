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ما حقيقة قطرات العين البديلة لنظارات القراءة؟

3 - نوفمبر - 2021
نظارات طبية

نظارات طبية

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كشفت الطبيبة السعودية، خلود المسيري، حقيقة الاستفادة من قطرات العين البديلة لنظارات القراءة، في ظل لجوء البعض لها دون استشارة الطبيب.

ونقلت صحيفة “سبق” عن المسيري، وهي اختصاصية بصريات، تحذيرها من استخدام أي قطرات للعين دون الرجوع للطبيب المختص، مشيرة إلى أن منصات التواصل الاجتماعي تداولت منشورات عن قطرة العين البديلة لنظارة القراءة وأنه تمت إجازتها من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخرا.

وأوضحت الطبيبة أن هذه القطرات قديمة ومعروفة منذ سنوات، كما أن هيئة الغذاء والدواء أجازتها بغرض شد القزحية لتخفيض ضغط العين المرتفع لمرضى الماء الأزرق، وهي بالفعل تعطي نتائج جيدة في علاج تلك الحالات.

وتابعت المسيري قائلة إنه تم تسويق هذه القطرة مؤخرا كمنتج جديد بمسمى آخر، مشيرة إلى أن لها تأثير مؤقت، حيث يدوم فقط لمدة ست ساعات، ثم يعاد استخدامها مرارا للتعامل مع حالات طول النظر الشيخوخي.

وأكدت الطبيبة على أنه يجب الحذر من الاستخدام العشوائي لهذه القطرة دون وصفة طبية، إذ يشكل هذا السلوك خطرا على العين، حيث تسبب هذه القطرة انخفاض ضغط العين، واحمرارها وتشويش الرؤية للمسافات البعيدة.

واختتمت الطبيبة بتوجيه نصيحة للمرضى بعدم القيادة أثناء استخدام هذه القطرة، وكذلك تشديد الرقابة على الصيدليات بعدم بيعها إلا بوصفة طبية تصدر عن مختصين.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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