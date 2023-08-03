ما علاقة ألم الصدر بأمراض القلب؟!

تبدأ أمراض القلب بنوبات من الألم الحاد نتيجة انسداد أحد الشرايين التي توصل الدم والأكسجين إلى القلب، حيث تعد أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، حيث تشكل ما نسبته ربع الوفيات.

قال أخصائي أمراض القلب الدكتور أليكسي جيتو، إن الشعور بالألم في منطقة الصدر قد يكون بسبب نقص تروية القلب أو التهاب وإصابة الصمامات.وأوضح، أن مرضَ نقص التروية يصاحبه عادة ذبحةٌ صدرية، بالإضافة إلى الشعور بعدم الراحة في الكتفين والظهر والعنق والذراعين والجانب الأيسر من

قال أخصائي أمراض القلب الدكتور أليكسي جيتو، إن الشعور بالألم في منطقة الصدر قد يكون بسبب نقص تروية القلب أو التهاب وإصابة الصمامات.

وأوضح، أن مرضَ نقص التروية يصاحبه عادة ذبحةٌ صدرية، بالإضافة إلى الشعور بعدم الراحة في الكتفين والظهر والعنق والذراعين والجانب الأيسر من الرأس.

وأضاف أنه يُمكن أن تحدث الذبحة الصدرية بسبب زيادة الحمل والإجهاد، وعادة ما تزول بعد أخذ قسط من الراحة، ولكن إذا استمر الألم لفترة طويلة فهذا قد يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب.

وأشار إلى أن أسباب تطور التهاب عضلة القلب قد تكون عدوى، أو أمراضاً جهازية، أما المشكلات في صمامات القلب فقد تظهر نتيجة ضعف الإمداد بالأكسجين والمواد المغذية.