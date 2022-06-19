ما علاقة الجلوس لفترة طويلة بالموت المبكر؟

يسبب الجلوس لفترات طويلة العديد من المشاكل الصحية، فكلما زادت فترات جلوس الشخص ازداد خطر إصابته بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث تم إجراء دراسة في جامعة سيمون فريزر في بيرنابي، كولومبيا البريطانية، بالتعاون مع الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية في بكين على أكثر من 100000 شخص يعيشون في 21 دولة مختلفة لمدة 11 سنة، ووجد أن الأشخاص الذين يفضلون الجلوس على الحركة ويقضون وقتاً طويلاً في الجلوس يتراوح من 6 إلى 8 ساعات يومياً تزداد لديهم احتمالية الإصابة بأمراض القلب والوفاة بنسبة (12-13)%، أما بالنسبة لأولئك الذين يقضون وقتاً يتجاوز الثماني ساعات من الجلوس يومياً فيزداد لديهم خطر الموت بنسبة أعلى قد تصل إلى 20%.

تشكل نسبة الوفيات التي تحدث بسبب مشاكل الجلوس وعدم ممارسة الأنشطة البدنية ما يقارب 8.8% من مجموع الوفيات، وهي نسبة مرتفعة عند مقارنتها مع نسبة الوفيات التي تحدث بسبب التدخين والتي تشكل 10.6% من مجموع الوفيات في نفس الدراسة.

يشير البروفيسور سكوت لير، مؤلف الدراسة وأستاذ العلوم الصحية بجامعة سيمون فريزر بأنه من الممكن موازنة ساعات الجلوس الطويلة بممارسة الرياضة والأنشطة البدنية في الأوقات الأخرى من اليوم للإفلات من خطر أمراض القلب، فمثلاً يمكن للأشخاص الذين يجلسون لمدة أربع ساعات في اليوم ممارسة الرياضة بمعدل نصف ساعة عن كل ساعة جلوس، هذا بدوره يقلل من خطر الموت المبكر.